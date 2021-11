Carrefour lance Companino : une alimentation pour chiens et chats de qualité et à prix accessible

Photo d'illustration

La chaîne d’hypermarchés et de supermarchés Carrefour a créé Companino, une nouvelle gamme d’aliments pour animaux de compagnie. Une marque qui se veut à la fois accessible, tournée vers le plaisir et le bien-être de votre animal de compagnie. Elle compte désormais 3 variétés, dont une constituée de recettes naturelles et bio.

Il est vrai que quand on aime, on ne compte pas, mais on ne peut nier que s’occuper d’un chien ou d’un chat représente un coût conséquent. Son alimentation constitue une part importante du budget qui lui est alloué, et c’est un aspect de la vie de l’animal sur lequel on ne peut faire de concession. Il est important de faire en sorte que la nourriture de son ami à 4 pattes soit la meilleure possible. Or, plus on tend vers une qualité de produit élevée, plus la facture devient salée.

Chez Carrefour, on estime qu’un propriétaire canin ou félin ne devrait pas avoir à choisir entre qualité et préservation de son porte-monnaie. C’est pourquoi l’entreprise a lancé Companino, une marque d’aliments pour chiens et chats permettant à ces derniers de se régaler et d’être en bonne santé, tout en étant proposés à des prix accessibles. Une démarche qui s’inscrit dans la campagne Act For Food, mise en œuvre par Carrefour depuis 2018 et qui consiste en des actions concrètes en faveur d’une meilleure alimentation, à des tarifs à la portée de tous.

Companino, ce sont :

Des recettes saines et équilibrées

Les recettes Companino sont étudiées pour répondre aux besoins nutritionnels de chaque chien et chat. Elles sont réalisées à partir d’ingrédients sains et selon la même exigence de qualité que pour des produits alimentaires humains.

Des produits savoureux et au meilleur prix

Le plaisir est au rendez-vous avec les croquettes, terrines, mousses, friandises et autres produits proposés par la marque Companino. Les recettes ont été testées et approuvées par des panels de chats et de chiens.

Le tout étant mis à la disposition des propriétaires à prix réduit, pour que ces derniers puissent offrir le meilleur à leur compagnon sans se soucier de leur budget.

3 nouvelles gammes

Outre la gamme Vitalive constituée de 150 produits, l’offre Companino s’élargit en en proposant 3 nouvelles : Naturally, Expert et Suprem.

Companino Naturally

19 références à base d’ingrédients naturels ou bio, certifiées AB et à haute teneur en protéines animales. On y trouve notamment le sac de croquettes au poulet pour chien format 10 kg à 29,90€, ou encore les pochons d’effilés en sauce 4 X 85 g (thon saumon et poulet, bœuf) à 2€.

Companino Expert

Expert est une gamme d’alimentation destinée aux chiens et chats aux besoins spécifiques, selon leur âge, état de santé, etc. Approuvée par des vétérinaires, elle comprend la recette pour chats stérilisés à la dinde (450 g) à 1,65€, celle pour petit chien adulte au poulet (1,5 kg) à 2,95€ et les récompenses Dental Care (réduction du tartre, maintien de la propreté des dents et gencives saines) à 4,19€.

Companino Suprem

C’est la gamme premium de Companino. Des menus savoureux et raffinés, conçus pour satisfaire les palais les plus exigeants, tout en restant dans des prix accessibles.

Exemples : 1,15€ pour les 2 sachets de 4 pochons d’effilés en sauce. 2,25€ pour les barquettes 100 g d’effilés en X4…