Canidays avec Hill’s, zoom sur le programme sportif du week-end des 29, 30 et 31 mai 2026

Envie de partager un week-end actif et complice avec votre chien aux portes de Paris ? Canidays avec Hills, l’évènement 100% dogfriendly du printemps, met le sport à l’honneur les 29, 30 et 31 mai 2026. Sur l’Île de Loisirs du Val de Seine, au coeur de Grand Paris Seine & Oise, de nombreuses activités dynamiques attendent en effet les maîtres et leurs toutous pour se dépasser, s’amuser et renforcer leur complicité dans une ambiance chaleureuse. Coup de projecteur sur un programme sportif pensé pour bouger ensemble !

Organisée avec le soutien de Grand Paris Seine & Oise, la troisième édition de Canidays avec Hill’s se tiendra les 29, 30 et 31 mai 2026 sur l’Île de Loisirs du Val de Seine (78), à environ 1h10 de Paris. Pensé comme une véritable parenthèse dogfriendly, l’événement promet un week-end aussi dynamique que convivial au grand air. Il invite en effet les participants à partager des expériences uniques avec leurs chiens, dans une atmosphère chaleureuse et accessible à tous.

Au programme : des conférences, des exposants, des démonstrations, des initiations, des moments festifs et de détente mais aussi une multitude d’activités permettant aux maîtres et à leurs toutous de faire du sport ensemble.

Des animations sportives et des initiations en continu

Conçu pour tous les niveaux, du débutant au plus expérimenté, le programme sportif de Canidays avec Hill's propose à chaque duo maître-chien de bouger, tester et partager des moments uniques. Entre disciplines incontournables, animations ludiques et aventures en pleine nature, chacun y trouve son compte !

© Canidays avec Hill's / Facebook

Pour commencer, vous trouverez au Village Canidays une variété de disciplines pour se dépenser tout au long de la journée :

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Agility : un parcours d’obstacles mêlant vitesse et précision (haies, tunnels, slaloms…) ;

Course au leurre : la poursuite d’un leurre mécanique, une activité idéale pour tester l’agilité et la rapidité de votre chien ;

Nosework : une activité qui stimule l’odorat et la concentration pour retrouver des objets cachés ;

Hay bale : une animation fun permettant à votre chien de grimper, franchir ou contourner des bottes de paille en toute liberté ;

Cani-paddle : une balade sur l’eau en duo.

Piscine à balles : un espace de jeu convivial où les chiens peuvent se divertir et interagir

École du chiot : un espace entièrement dédié aux chiots pour découvrir, apprendre et s’épanouir dans un cadre ludique et adapté.

© Canidays avec Hill's / Facebook

Tout au long du week-end, le programme propose également des ateliers et des initiations pour s’essayer à différentes activités avec son chien. Les participants pourront ainsi découvrir le flyball, un sport d’équipe dynamique mêlant vitesse et jeu, où le chien franchit un parcours d’obstacles, déclenche une boîte à balle et la rapporte le plus rapidement possible à son maître.

Une initiation à la recherche olfactive sera également proposée afin de révéler et stimuler le flair naturel de chaque chien. Enfin, des séances de doga (yoga avec son chien) permettront de partager un moment de détente et de complicité, dans une ambiance apaisée.

Les temps forts du week-end

Le week-end propose aussi plusieurs expériences en plein air pour partager des moments d'aventure uniques avec son chien :

La cani-balade (8 km) : organisée le samedi et le dimanche, cette sortie nature à vivre en famille ou entre amis permet de parcourir un itinéraire ponctué de nombreux spots photo afin d’immortaliser le moment avec son toutou (durée entre 1h et 2h30).

La cani nocturne (7 km) proposée le samedi soir, est une marche inédite d’une durée de 45 minutes à 1h45. Comme la cani-balade, cette expérience se pratique en longe ou en laisse et permet de découvrir les alentours de l’île de loisirs du Val-de-Seine sous le ciel étoilé.

La cani-orientation transforme enfin la forêt en terrain d’aventure le samedi et le dimanche. Pendant 45 minutes à 1h30, les participants partent à la recherche de 10 balises, résolvent des énigmes et laissent leur chien profiter des tunnels et des animations répartis sur le parcours.

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© Canidays avec Hill's / Facebook

En résumé, Canidays avec Hill’s affiche un programme sportif riche et accessible, pensé pour vous permettre de partager de vrais moments de complicité avec votre boule de poils. Entre activités ludiques, découvertes et défis en pleine nature, tout est réuni pour bouger ensemble, renforcer votre lien et profiter d’une expérience inoubliable !