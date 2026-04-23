Les 29, 30 et 31 mai 2026, renforcez la complicité avec votre chien et découvrez de nombreuses activités canines lors de Canidays avec Hill’s

Retenez bien les dates du 29 au 31 mai 2026, car c’est le grand retour de Canidays avec Hill’s, l’événement 100 % dogfriendly ! L'Île de Loisirs du Val de Seine accueille cette 3 e édition, qui présage des souvenirs au poil. Initiation à des sports canins, conférences truffées de conseils experts, démonstrations en tout genre, animations qui ont du chien… Ce week-end ludique dans le Grand Paris Seine & Oise promet des aventures inoubliables pour les familles et leurs fidèles compagnons à 4 pattes !

Du vendredi 29 au dimanche 31 mai, les amoureux des chiens peuvent se retrouver à l’Île de Loisirs du Val de Seine, un bel écrin de verdure niché dans le Grand Paris Seine & Oise à 35 km de Paris. La 3e édition de Canidays avec Hill’s y propose des expériences uniques avec votre toutou dans un environnement dogfriendly.

Aventures expérientielles, activités ludiques, moments festifs, rencontres entre passionnés, mais aussi avec des experts rythmeront ces 3 jours. De nombreux exposants, comme la célèbre marque d’aliments pour chiens et chats Hill’s, seront également sur place pour vous faire découvrir divers produits et services canins pour chouchouter votre fidèle compagnon.

Des animations pour apprendre, s’amuser et se détendre avec son chien

Outre les démonstrations et les conférences d’experts, plusieurs activités ludiques sont proposées tout au long du week-end pour défouler votre boule de poils, comme :

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Le cani-paddle, qui consiste à tenir sur une planche avec votre chien et à partir en promenade sur l’eau en pagayant.

Le flyball, un sport d’équipe où les chiens courent en relais et franchissent un parcours d’obstacles pour attraper une balle avant de revenir le plus vite possible vers leur propriétaire.

Le hay bale, une discipline durant laquelle votre toutou doit sauter ou évoluer autour de bottes de foin.

L’agility, un sport canin où l’animal guidé par son humain franchit un parcours d’obstacles avec rapidité et précision.

Le nosework, qui fait appel à l’odorat et à la concentration de votre toutou pour retrouver des objets cachés.

La course au leurre, dont l’objectif est de poursuivre un leurre mécanique pour tester la rapidité et l’agilité de votre ami à 4 pattes.

La cani orientation, qui vous permet de partir à la découverte de la forêt de l’île. Votre mission ? Trouver 10 balises et résoudre des énigmes, tout en laissant votre partenaire canin s’amuser dans les tunnels qui jalonnent le parcours.

© Leconte Clémence / Canidays avec Hill's

Diverses animations d’apprentissage sont aussi prévues, comme l’école du chiot ; l’éducation au guidage afin d’en apprendre davantage sur la question des chiens guides ; ou encore les cours pour enfants. En d’autres termes, il y en aura vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges !

Et si vous avez envie de profiter de petits moments de détente, vous avez toujours la possibilité d’essayer le doga (session de yoga avec votre chien), de flâner en famille ou entre amis lors d’une cani balade, voire d’admirer les étoiles avec votre petit compagnon lors d’une marche de nuit (cani nocturne).

© IDB.photographie / Canidays avec Hill's

Un événement pour célébrer la complicité entre les chiens et les humains

L’Île de Loisirs du Val de Seine offre un espace calme, ombragé et confortable pour les chiens comme pour leurs accompagnants. Tout au long du week-end, vous avez accès à un espace de détente avec des food trucks proposant des collations salées et sucrées, ainsi que des boissons. Même si des bars à chiens sont disponibles dans le Village, nous vous recommandons d’apporter une gourde d’eau pour garder votre ami à 4 pattes hydraté au cours de l’événement.

Canidays avec Hill’s a pensé à tout pour vous offrir un moment agréable et adapté aux toutous. Ces derniers pourront s’amuser, s’épanouir en pleine nature et tester de nouvelles activités à vos côtés. Bonne humeur, rencontres et surprises sont au rendez-vous !

Canidays avec Hill’s, du 29 au 31 mai 2026 à l’Île de Loisirs du Val de Seine. Vendredi : de 14h à 19h. Samedi : de 9h à 19h30. Dimanche : de 9h à 17h. Informations complémentaires, programme, tarifs et billetterie sur canidays.fr.