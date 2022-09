Décès de la reine d'Angleterre Elisabeth II : 70 ans de règne et de passion souveraine pour les chiens

C’est l’actualité principale depuis jeudi. La reine Elisabeth II n’est plus. Elle laisse 4 chiens, les derniers parmi des dizaines qu’elle a élevés avec un dévouement et une passion extraordinaires depuis sa jeunesse.

La reine Elisabeth II est décédée hier, jeudi 8 septembre, au château de Balmoral en Ecosse à l’âge de 96 ans.

On se souviendra longtemps du grand amour qu’elle avait pour les chevaux et les chiens, en particulier les Welsh Corgi Pembrokes. Elle en a eu des dizaines tout au long de ses 70 années passées à la tête de la monarchie et même avant d’avoir accédé au trône. La défunte souveraine a également élevé des chiens d’autres races, notamment des Dorgis (croisés Teckels / Welsh Corgi Pembrokes) et des Cockers Anglais.

L’un des premiers canidés à avoir intégré la famille royale était Dookie, arrivé en 1933. Elisabeth, qui n’était évidemment pas encore reine à l’époque, avait reçu la chienne Susan en cadeau pour son 18e anniversaire. De cette femelle Welsh Corgi Pembroke sont descendus une trentaine de chiens élevés par la fille de George VI.

La reine Elisabeth a donc logiquement vu des générations de ses amis à 4 pattes disparaître les uns après les autres. Ces dernières années, par exemple, elle a dû faire le deuil de Holly la Corgi en 2016 (euthanasiée car gravement malade), Whisper en 2018 ou encore Vulcan le Dorgi en décembre 2020.

Au moment de sa disparition, elle avait au moins 4 chiens : Candy (Dorgi), Muick et Sandy (Corgis), ainsi que Lissy (Cocker Anglais).

Muick et Sandy lui ont été offerts par son fils le prince Andrew et les filles de celui-ci, les princesses Beatrice et Eugenie. Ce sont aussi eux qui lui ont donné Fergus, mais ce Dorgi est décédé 3 mois plus tard.

Quant à Lissy, championne de concours canin, elle a rejoint la meute royale en février 2022.

Que vont devenir les chiens de la reine d'Angleterre Elisabeth II après sa mort ?

Que deviendront-ils maintenant que leur maîtresse n’est plus là ? Peut-être seront-ils pris en charge par un membre de la famille, probablement « Andrew [car] c'est lui qui les lui a donnés », suppose la biographe royale Ingrid Seward dans des propos recueillis par Newsweek.

On peut aussi trouver la réponse dans un ouvrage de 2018, « All The Queen's Corgis » de la journaliste et écrivaine Penny Junor en l’occurrence. Dans ce livre, cette dernière explique que « le soin des chiens a parfois été confié à des valets de pied, mais surtout à la couturière, assistante et bras droit de confiance de la reine, Angela Kelly. Ainsi qu’à son page tout aussi digne de confiance depuis de nombreuses années, Paul Whybrew, qui a été vu marchant avec la reine et les chiens dans la parodie de James Bond ».

A lire aussi : Piégée par les inondations, une adolescente fait de son mieux pour garder son chien hors de l'eau en attendant les secours



Olympics / YouTube