Cachée sous un tas de feuilles mortes devant une clinique fermée, cette chienne a survécu à 24 heures d'attente glaciale avant d'être remarquée
Abandonnée dans des circonstances choquantes, une petite chienne a frôlé le pire avant de croiser la route de personnes déterminées à l’aider. Son histoire, à la fois révoltante et porteuse d’espoir, a profondément marqué les bénévoles qui l’ont prise en charge.
Une triste découverte a été faite récemment devant une clinique vétérinaire à Melling, en Angleterre. Une femelle Shih Tzu de 9 ans, appelée Nelly par la suite, avait été abandonnée dans le froid, cachée sous un manteau recouvert d'un tas de feuilles mortes. L'établissement était fermé à ce moment-là, et elle avait passé 24 heures dans ces conditions avant d'être remarquée et secourue, d'après la BBC.
La chienne a été prise en charge par l'association locale Rescue Me Animal Sanctuary. Le personnel du refuge était choqué par son état ; elle avait le pelage extrêmement emmêlé et sale et boitait.
Les bénévoles ont demandé l'aide de Netty Davis, une toiletteuse professionnelle. Cette dernière confie avoir « pleuré tout le long du trajet jusqu'au refuge ».
« La chienne était dans un état épouvantable, poursuit-elle. Je n'avais jamais vu une fourrure aussi emmêlée. Elle avait une terrible blessure à la patte avant droite, recouverte de poils emmêlés. »
« Le pire cas de négligence que j’aie jamais vu »
Pour Steph Taylor, la fondatrice de Rescue Me Animal Sanctuary, « c’est le pire cas de négligence que j’aie jamais vu, et je m’occupe d’animaux depuis l’âge de 13 ans. »
Nelly a été anesthésiée et toilettée. Ses bienfaiteurs l'ont ainsi débarrassée de près d'un kilogramme de poils, alors qu'elle ne pèse que 5 kilogrammes. Elle a également subi un examen complet et des prises de sang. Les échantillons ont été envoyés à un laboratoire pour analyse. En outre, le vétérinaire a constaté qu'elle souffrait d'un problème respiratoire.
D'après Rescue Me Animal Sanctuary, elle s'est bien alimentée depuis son arrivée. Le toilettage l'a complètement transformée. Elle s'est rapidement montrée très amicale à l'égard des bénévoles.
« Je m'occupe d'elle jusqu'à ce qu'elle aille mieux, en espérant qu'on puisse la placer dans une famille d'accueil puis chez un propriétaire à temps plein », a déclaré Steph Taylor.
L'association a lancé un appel aux dons pour l'aider à financer les soins de Nelly.
