« C'était une grande première pour nous », une femme ouvre un lourd carton abandonné près d'une benne à ordures et découvre 10 chats frigorifiés

En apercevant un homme déposer un carton près d’une benne à ordures lors d’une nuit glaciale, une bénévole de l’association IndyHumane a immédiatement eu un mauvais pressentiment. Après l’avoir ouvert, elle est restée sans voix : la boîte contenait 10 chats de tous âges.

Par un soir glacial, une bénévole d'IndyHumane, une association de sauvetage de l’Indiana (États-Unis), promenait un chien du refuge pour sa dernière promenade de la journée, lorsqu’elle a remarqué une voiture s'arrêter près d’une benne à ordures. Quand elle a vu un homme y déposer un carton, elle a immédiatement eu un mauvais pressentiment qui l’a poussée à s'approcher. En regardant à travers les petits trous d'aération, elle a alors vu 2 chats qui la fixaient…

« C'est beaucoup plus lourd que 2 chats »

Sans attendre, elle a prévenu le personnel du refuge afin de mettre les boules de poils rapidement à l’abri et les réchauffer. Il faisait très froid cette nuit-là, et le sol était couvert de neige.

En soulevant la boîte, elle l’a toutefois trouvée étonnamment lourde. « Après l'avoir soulevé, elle a dit : "C'est beaucoup plus lourd que 2 chats" », a expliqué Jenna Kaufman, responsable marketing et réseaux sociaux d'IndyHumane, à The Dodo.

© IndyHumane

Une fois la boîte ouverte, la surprise a été totale : ce n'était pas 2, mais 10 chats qui se trouvaient à l'intérieur ! Parmi eux, des chatons, des adolescents et un adulte, tous visiblement en bonne santé et bien nourris.

« C'était une grande première pour nous », a déclaré Jenna Kaufman. « Je crois que nous n'avions jamais eu plus de 3 chats auparavant. »

© IndyHumane

La confusion des minous était évidente, mais leur comportement montrait qu'ils avaient été bien traités auparavant et qu’ils provenaient probablement d’un même foyer. Les abandonner avait certainement été un geste de désespoir.

Un nouveau départ

Les 10 petits félins, d’abord désorientés, ont rapidement compris qu’ils étaient en sécurité et entre de bonnes mains.

À mesure qu’ils se sentaient plus à l’aise, leur comportement a changé : ils ont commencé à ronronner et à devenir très affectueux, montrant ainsi leur gratitude à leurs nouveaux amis.

© IndyHumane

Pour les baptiser, IndyHumane s’est inspirée des personnages de Friends. Les mères accompagnées de leurs chatons ont été confiées à des foyers d’accueil, tandis que les 3 autres chats attendent une nouvelle famille. Ils ne devraient pas patienter bien longtemps, car ils ont déjà fait craquer plusieurs visiteurs...

A lire aussi : Adoptées ensemble 9 ans plus tôt, ces 2 chattes inséparables ont perdu l'appétit après leur abandon et espèrent une nouvelle famille

© IndyHumane

Grâce à l’intervention rapide du refuge, ces boules de poils ont échappé à une nuit glaciale et ont maintenant une chance de trouver des foyers aimants pour toujours.

« Nous avons réussi à transformer une situation très stressante et potentiellement perturbante en une situation formidable », s’est félicité Jenna Kaufman. En effet, les minous ont désormais devant eux la promesse d’un avenir plein d’amour !