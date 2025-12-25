« C’était le seul “chez-soi” qu’il ait jamais connu », un chien errant vivant dans les ordures supplie un sauveteur de venir à son secours (vidéo)

Au milieu des gravats, de la saleté et des flaques laissées par une pluie diluvienne, un petit chien abandonné errait depuis ce qui lui semblait une éternité. Apeuré mais plein d’espoir, il a heureusement fini par croiser la route de personnes bienveillantes. Désormais en sécurité, ce petit toutou va enfin pouvoir goûter à la tendresse qu’il attendait depuis si longtemps.

En Californie (États-Unis), Suzette Hall et son association Logan’s Legacy sont bien connues pour voler au secours des boules de poils les plus démunies. L’histoire de l’un de leurs derniers rescapés mise en lumière par le média TAG24 est particulièrement déchirante.

Un petit survivant au milieu des gravats et des ordures

C’est une passante bienveillante qui a alerté Suzette sur la situation d’un petit chien abandonné, survivant tant bien que mal au milieu des ordures et des gravats d’une station de lavage auto en ruines. Pour ne rien arranger, une pluie torrentielle s’était abattue récemment, transformant tout le terrain en un amas de flaques d’eau brunâtre et répugnante.

En attendant les sauveteurs, la bonne samaritaine avait tenté d’aider le toutou en lui apportant un panier douillet, de la nourriture et de l’eau.

« Quand nous l'avons retrouvé… mon cœur s'est brisé », a déclaré Suzette Hall sur les réseaux sociaux. « Il était recroquevillé près de ce minuscule lit – profondément endormi – juste à côté d’une énorme flaque d’eau froide. Entouré de tant de déchets qu’on aurait pu le rater en clignant des yeux. »

Le pauvre petit chien aurait survécu 2 semaines, seul dans cet endroit désolé. « C’était le seul “chez-soi” qu’il ait jamais connu – un endroit triste et solitaire fait de gravats, d’ordures et de silence. », poursuit la sauveteuse.

© Suzette Hall / Facebook

La fin du cauchemar

Sans attendre davantage, Suzette a mis en place une cage de trappage avec quelques friandises afin d’attirer la boule de poils à l’intérieur. Le petit toutou, cherchant désespérément de l’aide, ne s’est pas fait prier et il est entré de lui-même dans la cage.

© Suzette Hall / Facebook

Comme un signe que le cauchemar était terminé pour lui, un arc-en-ciel s’est dessiné dans le ciel au moment où la trappe de la cage s’est refermée.

A lire aussi : Une chienne devient la mère de 2 jeunes tigres blancs abandonnés

« Pendant des semaines, personne n'est revenu le chercher. Mais ce soir… ce soir, il est en sécurité. Au chaud. Vu. Aimé. Il ne s'endormira plus jamais sur un petit lit entouré de gravats et d'ordures. Il n'appellera plus jamais cet endroit triste et solitaire « chez lui » », a écrit sa sauveteuse avant de conclure : « Ce chapitre est clos. Sa nouvelle vie commence maintenant. »