« Ils vivaient au milieu d’une montagne de déchets », 14 chats sont retirés d’un logement insalubre pour retrouver enfin un foyer sûr

Dans l’Essonne, 14 chats ont été découverts vivant dans des conditions extrêmement précaires, au milieu de déchets et sans suivi vétérinaire. Informés par les voisins, la police municipale et la Fondation 30 Millions d’Amis sont intervenues pour les secourir et leur offrir enfin un environnement sain.

Tout avait commencé par une seule chatte, recueillie 5 ans plus tôt alors qu’elle se trouvait seule dans le jardin du détenteur. Ce dernier se serait finalement retrouvé dépassé par la situation au fil des portées, avec 14 chats d’âges divers à vivre sous le même toit et dans des conditions déplorables. Jusqu’à l’intervention de la Fondation 30 Millions d’Amis et de la police municipale, relatée par l’association de protection animale sur son site .

Les policiers municipaux et l’équipe de 30 Millions d’Amis se sont rendus chez la personne en question, à Ris-Orangis (91), le 19 octobre 2025. Ils avaient été alertés par des voisins qui étaient incommodés par les odeurs provenant de son logement.

En entrant dans le pavillon, les intervenants ont constaté que les félins “vivaient au milieu d’une montagne de déchets”. L’endroit était “rempli d’ordures en voie de pourrissement”, et les chats ne connaissaient que l’obscurité et l’enfermement.



Fondation 30 Millions d'Amis

Syndrome de Diogène et rejet de la stérilisation

Le propriétaire, âgé d’une cinquantaine d’années, serait atteint du syndrome de Diogène. Il a expliqué à la police municipale et à l’équipe de Fondation 30 Millions d’Amis qu’il était venu en aide à un chaton femelle abandonné dans son jardin en 2020, pendant la pandémie de Covid-19. Le contexte de l’époque l’aurait alors empêché de l’emmener au refuge, et il avait décidé de la garder pour s’occuper d’elle. Rejetant le principe de la stérilisation, d’après les policiers, il aurait ainsi laissé le champ libre à ses protégés pour se reproduire.

Il ne s’est pas opposé à la cession des 14 chats, bien au contraire, puisque la police municipale indique qu’il “s’est montré très coopératif”.

A lire aussi : Avec son caractère bien trempé, cette chatte n’hésite pas à imposer ses règles pour avoir sa friandise préférée (vidéo)

La Fondation 30 Millions d’Amis les a placés dans sa structure d’accueil de La Tuilerie (77). Ils ont tous été examinés. S’ils semblaient correctement nourris, aucun d’eux n’était vacciné, ni identifié par puce. En fait, ils n’avaient jamais rencontré de vétérinaire.

L’association les proposera à l’adoption dès que leur état de santé le permettra.