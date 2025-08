« C’était déchirant de voir quelqu’un traiter un chien de cette façon », elle voit un homme abandonner son animal et passe à l’action

Il était à peine 21h, lorsque Sara Strode a été témoin d’une scène affreuse. « J’ai vu une voiture blanche garée sur le bord de la route, feux de détresse allumés, explique-t-elle à la rédaction de Newsweek, j’ai vu un homme sortir, ouvrir son coffre et jeter un chien sur le bord de la route. Puis, il a couru vers sa voiture et a démarré à toute vitesse. »

Sous le choc, la conductrice n’en croyait pas ses yeux. « J’ai ralenti, pensant avoir mal compris la situation ; peut-être avait-il laissé sortir la chienne pour faire ses besoins ou quelque chose comme ça, poursuit-elle, mais quand je l’ai vu s’enfuir, j’ai compris qu’il l’abandonnait. »

© @saranic__ / TikTok (capture d'écran)

« Elle a été adoptée »

Déterminée à sauver cet animal lâchement rejeté par son propriétaire, Sara a garé son véhicule, puis est partie à sa rencontre. « Elle avait peur et s’est dirigée vers la route, ce qui était très dangereux, souligne la sauveteuse, il m’a fallu près de 30 minutes pour qu’elle me fasse suffisamment confiance et s’approche. Je l’ai finalement soulevée et installée dans ma voiture. »

À la suite de son sauvetage, la boule de poils a été mise en sécurité et a vu tous ses besoins être comblés. Quelques jours plus tard, Sara a publié son histoire sur les réseaux sociaux dans l’espoir de trouver une famille d’adoption aimante et responsable pour sa petite protégée.

© @saranic__ / TikTok (capture d'écran)

« Ma communauté s’est vraiment mobilisée, déclare Sara, dès le lendemain, nous lui avons trouvé un foyer sûr et aimant. Elle a été adoptée. Son nouveau nom est Luna, et elle a rejoint une famille avec des enfants, bien connue dans notre communauté. »

© @saranic__ / TikTok (capture d'écran)

« Je suis soulagée d’avoir été au bon endroit au bon moment »

Sur son compte TikTok, Sara sensibilise énormément le public sur la protection animale. Jusqu’ici, elle avait déjà aidé aux sauvetages de plusieurs chats. Luna a été la première chienne qu’elle sauvait.

« C’était déchirant de voir quelqu’un traiter un chien de cette façon, mais je suis simplement soulagée d’avoir été au bon endroit au bon moment, conclut Sara, elle méritait mieux et elle l’a obtenu. »