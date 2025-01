Abandonné sur le bord d’une route, un chien âgé et malade trouve le plus doux des foyers pour passer sa dernière année de vie

Il n’est pas toujours facile d’adopter un chien âgé en sachant qu’il vous reste peu de temps à passer avec lui. Lui offrir un foyer aimant durant cette période de sa vie est pourtant le plus beau cadeau à lui faire. Le petit Archie a eu la chance d'avoir cette bénédiction. Abandonné sur le bord d’une route alors qu’il était âgé et très malade, il a heureusement croisé le chemin d’une famille au grand cœur qui lui a permis de profiter d’une dernière année entouré d’amour et de joie.

Lorsque ses parents ont trouvé sur le bord d’une route un petit chien errant sale et faible, Lynsey Wood en est immédiatement tombée amoureuse. Elle a prévenu son mari que si les propriétaires de la boule de poils ne se manifestaient pas, ils la garderaient. Étant donné l’état pitoyable du toutou, Lynsey se doutait que personne ne viendrait le réclamer. C’est en effet ce qui est arrivé et c’est de cette manière que ce petit chien abandonné a gagné un nouveau foyer.

Une fin de vie pleine de bonheur

Dès son arrivée chez Linsey, le petit chien a reçu le nom d’Archie et a découvert à quoi ressemblait la vie lorsqu'on était entouré d'amour. Une visite chez le vétérinaire a permis de déterminer qu'il était âgé d’environ 14 ans, qu’il souffrait d'arthrite et, que, malheureusement, il était en phase terminale d’une insuffisance cardiaque.

© @cupcakelyns / TikTok

En apprenant qu’il ne restait plus beaucoup de temps à Archie, sa nouvelle famille a tout mis en œuvre pour lui rendre ses derniers instants les plus agréables possibles. En plus de lui donner les médicaments dont il avait besoin, elle l’a couvert d’un amour sans fin.

© @cupcakelyns / TikTok

Très vite, le petit chien âgé a commencé à montrer une personnalité enjouée. Il a repris du poids et il a adoré se nicher dans les couvertures pour faire la sieste en compagnie de son frère chat, Gatsby.

© @cupcakelyns / TikTok

Une dernière preuve d’amour

Un diaporama partagé par Linsey sur TikTok et relayé par Newsweek montre l’évolution du petit Archie depuis son sauvetage jusqu'à ses derniers jours. On voit clairement la lumière revenir sur son visage au fil des photos.

© @cupcakelyns / TikTok

Malgré son âge et sa maladie, le dévouement et l'amour de sa famille lui ont permis de vivre une année de plus. Quand Linsey et son mari ont remarqué qu’Archie avait du mal à se tenir debout et que son cœur continuait à se détériorer, ils ont pris la décision difficile de l'aider à traverser le pont arc-en-ciel afin qu’il ne souffre plus et qu’il repose en paix.

A lire aussi : Un chien errant embellit la journée d’un électricien (vidéo)

© @cupcakelyns / TikTok

Aujourd'hui, bien qu'Archie les ait quittés il y a 2 ans déjà, ses maîtres pensent encore souvent à lui et gardent dans leur cœur une place très spéciale pour les chiens âgés.