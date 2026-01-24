« C’était déchirant de les voir tous », une factrice découvre 16 chiots seuls dans les bois et appelle les secours (vidéo)

Sur une route déserte de l’Illinois (États-Unis), 16 chiots tremblants de froid ont été abandonnés à leur sort au milieu des ronces. Sans l’intervention d’une factrice attentive et de plusieurs associations de sauvetage, ils n’auraient peut-être jamais survécu. Désormais à l’abri, les petits chiens voient leur destin s’illuminer d’un espoir nouveau.

Le mois dernier, une scène bouleversante a surpris une factrice lors de sa tournée dans une zone rurale de Tamms, dans l’Illinois (États-Unis). En bordure de route, elle a en effet découvert, nichés au milieu des ronces et des feuilles, 16 chiots tremblants, blottis les uns contre les autres pour se réchauffer.

L’urgence d’agir

Sans défense, ces petites créatures semblaient attendre désespérément qu’on vienne à leur secours, ce que la factrice a immédiatement fait en appelant une amie sauveteuse.

À son tour alertée de la situation, Ali Rippin, cofondatrice de l’association Save Them All Animal Rescue (STAAR), a rapidement organisé le sauvetage des chiots. C’est son collègue, vivant à proximité de Tamms, qui les a finalement récupérés et qui les a installés dans une grange chauffée, où ils ont pu se réchauffer et se détendre.

© STAAR / Facebook

« C’était déchirant de les voir tous », a expliqué Ali Rippin à The Dodo. « Il était évident qu’ils étaient extrêmement malnutris et déshydratés. »

La sauveteuse a ensuite rapidement transporté les boules de poils chez le vétérinaire, où ils ont reçu les premiers soins. Affaiblis par la malnutrition, la déshydratation et infestés de parasites, 2 d’entre eux n’ont malheureusement pas survécu.

Vers des jours meilleurs

Avec le temps, les 14 chiots restants ont commencé à se rétablir et leur personnalité a progressivement émergé à mesure qu’ils retrouvaient des forces. « Ils ont fini par s'installer confortablement et ont profité de toutes les caresses et des câlins », a déclaré Ali Rippin.

Consciente que son petit refuge ne pouvait pas s’occuper de tous les chiots, la sauveteuse a accepté l’aide de 3 autres associations de sauvetage, qui ont réparti les petits toutous entre des familles d’accueil temporaires expérimentées.

© STAAR / Facebook

Aujourd’hui, les boules de poils se portent à merveille. « Ils seront proposés à l'adoption par le biais de chaque refuge à l'âge de 8 semaines et devraient vivre longtemps et en bonne santé ! », s’est réjoui Ali Rippin.

Celle-ci souhaite que leur histoire touchante encourage les propriétaires à faire stériliser leurs animaux et à soutenir les refuges locaux. C’est en effet grâce au travail de passionnés comme Ali que des animaux vulnérables retrouvent la santé et peuvent espérer un avenir meilleur.