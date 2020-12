Une chienne Golden Retriever devient la maman de substitution d'un chevreau qu'elle nourrit au biberon ! (Vidéo)

En Chine, une famille a fait se rencontrer une chienne Golden Retriever et un chevreau, espérant que la première prenne soin du jeune caprin. Elle fait bien plus que cela depuis qu’on le lui a présenté, puisqu’elle est devenue une véritable mère de substitution pour lui.

Niuniu la chienne et Liuyu le chevreau ne peuvent plus se passer l’un de l’autre. Il semble étonnant de constater que les représentants de 2 espèces animales distinctes, qui ont peu de choses en commun, puissent entretenir des liens aussi forts, mais c’est bien ce qui ce se passe ici, comme rapporté par Top Retrievers.

L’histoire se déroule à Hulunbuir, ville située dans le nord-est de la région autonome de Mongolie-Intérieure en Chine.

Une famille locale a adopté plusieurs animaux, dont Niuniu, une femelle Golden Retriever à l’instinct maternel très prononcé, comme on peut le constater, et le chevreau Liuyu qu’elle a spontanément placé sous son aile.

La chienne veille sur le petit caprin comme s’il s’agissait de son propre chiot. La vidéo ci-dessous montre à quel point ils sont proches et Niuniu est protectrice à son égard.

Le chevreau cherche systématiquement du réconfort auprès de sa maman d’adoption. Il essaie même parfois de la téter, mais la chienne n’a pas de lait à lui offrir. En revanche, elle sait parfaitement lui donner le biberon. La séquence en témoigne également. Niuniu le tient dans la bouche pendant que Liuyu y boit.

Le canidé et le chevreau dorment aussi côte à côte et profitent de chaque occasion de partager un bon moment, notamment à la plage. Ils peuvent y profiter du grand air et de la beauté du spectacle ensemble.

