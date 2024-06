Un Staffordshire Bull Terrier est devenu inséparable de son meilleur ami perroquet (vidéo)

En amitié, il n’y a ni frontières, ni codes. C’est une question de sentiments, ce qu’ont prouvé Cracker et Milo. Si leurs espèces sont diamétralement opposées, cela ne les a jamais empêchés de nouer un lien puissant. Ces amis si spéciaux sont suivis par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux.

Milo est un chien de type Staffordshire Bull Terrier. Cracker, lui, est un Cacatoès rosalbin, appelé “Galah” en anglais. Les 2 vivent sous le même toit à Melbourne (États-Unis) et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils s’entendent à merveille ! Ils sont même devenus inséparables, passant le plus clair de leur temps ensemble. MSN a partagé des clips vidéos profondément touchants.

Cracker est un chien très sociable, comme on peut le découvrir sur son compte Instagram. Il s’entend bien avec les chats et aime observer les oiseaux, en particulier l’un d’eux. Cracker est plus qu’un simple résident de la volière, c’est son meilleur ami.

@crackerandmilo / Instagram

Une grande complicité

Dans la maison ou dehors, il ne reste jamais trop loin de ce dernier. Réciproquement, Cracker adore recevoir l’attention de son compagnon poilu. Il n’hésite pas à la lui réclamer en lui donnant des petits coups de becs. En retour, il reçoit des bisous de la part du canidé.

Lorsque Cracker est dans son enclos, Milo part le chercher et tente d’ouvrir sa cage avec sa patte. Les 2 partagent de nombreuses siestes ensemble, mais également des parties de jeu. Leur différence de taille et d’espèce n’impacte en rien leur complicité. Ils semblent se comprendre mieux que quiconque !

Les internautes sont souvent touchés par cette belle relation qui les unis. Ils sont plus de 45 mille à les suivre sur les réseaux sociaux et commentent régulièrement leurs publications : « Quelle relation incroyable, ça a tellement à nous apprendre » commentait une utilisatrice après avoir visionné l’une des vidéos. « C’est l’une des amitiés les plus douces » écrivait une autre personne.