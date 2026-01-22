« C'est une grande source d'inspiration », un chien errant se joint à des moines bouddhistes lors d’une marche pour la paix (vidéo)

En croisant la route d’un groupe de moines bouddhistes en Inde, un chien errant a trouvé bien plus qu’un foyer : il a trouvé une mission. Baptisé Aloka, ce compagnon à 4 pattes suit désormais ses nouveaux amis où qu’ils aillent. Récemment, il a ainsi entrepris de les accompagner le long d’un pèlerinage de 3 700 kilomètres, devenant une vraie source d’inspiration pour tous ceux qui le suivent.

L’histoire d’Aloka débute en Inde, un pays où des millions de chiens errants survivent dans des conditions difficiles. Comme le rapporte Good News Network, cette boule de poils était toutefois promise à un tout autre destin.

Une rencontre déterminante

La vie de ce chien paria indien a basculé le jour où il a rencontré des moines bouddhistes lors d'une marche pour la paix. Attiré par eux, il les a suivis et ne les a plus jamais quittés. Baptisé Aloka (« lumière » en sanscrit), le toutou est alors devenu un compagnon fidèle durant cette pénible marche à travers l'Inde.

© @alokathepeacedog / Instagram

Il a lui-même affronté de nombreuses épreuves : renversé par une voiture et tombé malade, il a dû être transporté par les moines dans un camion pour se reposer et récupérer. Malgré tout, il ne voulait pas être séparé de ses amis et a fini par abréger sa convalescence en sautant du camion !

« Il nous a suivis tout le temps. C'est un véritable héros », a déclaré l'un des moines dans une vidéo TikTok, se souvenant de tous les obstacles surmontés par Aloka. « Il voulait marcher. C'est une grande source d'inspiration. »

Une grande marche à travers les États-Unis

Lorsque ces moines originaires de Fort Worth, au Texas (États-Unis), sont repartis dans leur pays, Aloka était bien sûr du voyage. Récemment, lui et ses nouveaux amis du Centre Huong Dao Vipassana Bhavana se sont d’ailleurs lancés dans une nouvelle mission : entreprendre une marche de 3 700 kilomètres depuis Fort Worth jusqu’à Washington D.C., avec pour objectif de promouvoir l’unité et la compassion.

Débutée en octobre dernier, cette Marche pour la Paix devrait traverser 10 États en 110 jours avant de s'achever dans la capitale fédérale en février. Fin décembre, le groupe de 19 moines accompagnés d’Aloka était ainsi arrivé à Atlanta.

© @alokathepeacedog / Instagram

Tout au long du voyage, les communautés locales l’ont accueilli avec générosité : repas partagés, consultations médicales gratuites, glaces offertes et petites attentions pour le toutou.

© @alokathepeacedog / Instagram

De son côté, Aloka continue de veiller sur ces amis moines le long du parcours. Il est même devenu un véritable symbole de la Marche avec sa petite marque en forme de cœur sur le front.

« Aloka est un très bon garçon qui contribue à diffuser le message de paix et d’harmonie », assurent les moines. En effet, quel meilleur messager de compassion qu’un ancien chien errant ?