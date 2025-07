Abandonné au milieu des bois, un chiot émacié croise la route d'un homme au grand cœur et devient pour lui une source d'inspiration (vidéo)

Il suffit parfois d’un petit geste de gentillesse pour changer une vie. Scott peut en témoigner ! Ce qui s’annonçait pour lui comme une promenade tranquille en forêt s’est finalement transformé en une mission de sauvetage lorsqu’il a croisé un chiot perdu et affamé. Depuis, la boule de poils illumine son quotidien et lui a même inspiré une initiative louable.

Originaire de Lake Park, en Géorgie (États-Unis), Scott participait à un trail en jeep dans la forêt nationale d'Osceola en Floride lorsqu’il a fait une rencontre qui a changé sa vie. À quelques mètres devant lui sur un sentier isolé, un chiot semblait errer seul dans les bois…

Un chiot errant affamé

En apercevant cette frêle boule de poils, Scott sentit son cœur se serrer. Perdu à plus de 30 km de la route la plus proche, le pauvre toutou était clairement en détresse.

« Je l'ai trouvé seul, émacié et déshydraté. J'ai tout de suite compris qu'il avait été abandonné depuis un certain temps », a déclaré Scott à Newsweek. « Je n'étais pas sûr qu'il s'en sortirait, mais je ne pouvais pas le laisser seul. »

© @thejkchronicles / TikTok

Ému par ce bébé chien de 9 mois, l’homme ne pouvait pas, en effet, se résoudre à le laisser derrière lui. Il l’a donc fait monter dans son véhicule et l’a baptisé Wrangler.

Dans une vidéo TikTok immortalisant cette rencontre déchirante, on entend l’homme de 42 ans dire : « Ce chien meurt de faim ; quelqu'un l'a abandonné ici. Je l'aime bien ; je pense que je vais le garder. » C’était le début d’une belle aventure pour le duo.

Le début d’une nouvelle aventure à 2

Chez son bienfaiteur, Wrangler a reçu de la nourriture, de l’eau, des soins et surtout beaucoup d’amour. Ni lui, ni son nouveau maître ne s’attendaient toutefois à la tournure qu’allaient prendre les choses.

© @thejkchronicles / TikTok

Après avoir partagé la vidéo de ce sauvetage sur les réseaux sociaux, Scott a en effet reçu une immense vague de soutien, certains internautes le qualifiant même de « héros ».

« L'élan de soutien, d'amour et d'encouragement du monde entier m'a profondément touché », a-t-il déclaré. « Les commentaires, les témoignages d'autres personnes ayant sauvé des animaux et les réactions émotionnelles m'ont rappelé à quel point la compassion peut être puissante. »

© @thejkchronicles / TikTok

Porté par cet élan, Scott a pris une touchante initiative en lançant Second Chance Supply Co., une marque dont les bénéfices seront en partie reversés à des chiens de refuge. « Elle s'appuie sur les valeurs que Wrangler m'a transmises : résilience, loyauté et liberté », a déclaré son fondateur.

© @thejkchronicles / TikTok

Sauver ce chiot dans les bois n’a pas seulement transformé la vie de Wrangler, mais aussi celle de Scott. Alors que l’adorable toutou entame un nouveau chapitre de sa vie rempli d’amour, son maître, quant à lui, s’est donné une belle mission pleine de compassion.