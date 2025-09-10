« C’est un vrai paparazzi », cette chienne est tellement curieuse qu’elle a trouvé un moyen astucieux pour observer ses voisins (vidéo)

Certains chiens sont très curieux, mais peut-être pas autant que Dolly. La boule de poils aime être au courant de ce qui se passe autour d’elle, et notamment chez ses voisins. Cela tombe bien, car elle s’est confectionnée une petite fenêtre donnant directement sur leur jardin.

Si vous souhaitez connaître les dernières nouvelles et potins de Houston, au Texas (États-Unis), pas besoin d’acheter le journal. Dolly, une femelle Boxer, se chargera de vous livrer tous les petits secrets de la ville, car elle a l’œil partout ! Très curieuse, la chienne n’hésite pas à se faufiler dans les moindres recoins pour pouvoir observer en toute tranquillité.

Dolly vit avec sa congénère Labrador Sookie depuis qu’elle est chiot. Les chiennes sont suivies par des milliers d’internautes sur Instagram, où ces derniers peuvent se plonger dans leur quotidien. De nombreuses vidéos des boules de poils sont fréquemment publiées et l’une d’elles, récemment partagée, a beaucoup amusé les internautes.

@sookieanddollytheboxer/ Instagram

Un vilain défaut

Dolly est une chienne affectueuse et gentille. C’est aussi un canidé joueur et aventurier, comme on peut le constater à travers les publications. Mais s’il fallait trouver un adjectif qui lui corresponde parfaitement, ce serait “ curieuse ”. En effet, la femelle adore savoir ce qui se passe autour de chez elle, et surtout chez ses voisins.

Sa propriétaire l’a récemment découvert lorsqu’elle l’a observée à l’extérieur de sa maison. Dans une vidéo publiée sur internet et relayée par Dog Times , la chienne est affairée sous l’enclos qui la sépare du jardin de ses voisins. Son humaine a alors constaté qu’elle avait creusé un petit trou en dessous, juste assez grand pour qu’elle puisse passer sa tête et espionner.

Peut-être faudrait-il rappeler à notre chère Dolly qu’il n’est pas très correct d’observer les faits et gestes de ses voisins ! Néanmoins, cela a bien fait rire les utilisateurs de la plateforme sociale : « C’est un paparazzi », constatait une personne. D’autres ont assuré que cette curiosité était propre aux Boxer : « Ma Boxer est pareille [...] Elle veut absolument tout savoir », témoignait un internaute.