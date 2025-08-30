« C'est notre fille qui nous l'a envoyé », un chien entre dans la vie d’un couple endeuillé de manière imprévue

Il y a quelques jours, sur la plateforme Reddit, un internaute a partagé de quelle manière son nouveau chien était entré dans sa vie. Une chose est sûre, le destin a mis l’animal sur sa route, car il ne prévoyait pas d’adopter un toutou avant cela. La famille ne peut s’empêcher de faire le lien avec sa fille, qui a perdu la vie au début de l’année.

Quand Juniper est entré dans la vie de sa nouvelle famille, cette dernière était encore incertaine vis-à-vis de lui. Elle n’avait pas choisi d’avoir un chien et, d’un autre côté, elle était incapable de l’abandonner, d’autant plus qu’il avait déjà vécu cela. Elle a alors décidé de prendre son arrivée chez elle comme un signe .

Au départ, le séjour de Juniper chez ses bienfaiteurs ne devait être que provisoire. Comme l’a précisé Newsweek , ces derniers l’ont retrouvé dans la rue et étaient persuadés que son propriétaire l’attendait quelque part. Ils ont donc mené une enquête pendant 2 jours avec l’espoir de le retrouver, puis leurs efforts ont fini par payer.

Ravis d’avoir localisé la famille du toutou, ils s’attendaient à faire des heureux en annonçant la bonne nouvelle, mais ont vite déchanté. En réalité, le retour du quadrupède à la maison n’était pas du tout désiré, car ses proches l’avaient abandonné.

Beaucoup d’incertitudes

Le narrateur, qui a partagé ce récit sous le pseudonyme Ill-Mycologist2899, s’est retrouvé face à un dilemme. Soit il gardait le chien, soit il devait l’emmener dans un refuge. Il s’est posé beaucoup de questions, notamment en apprenant que la boule de poils était issue d’un croisement avec un Pitbull. Cela l’a inquiété, puis, petit à petit, les doutes ont commencé à se dissiper.

D’une part, la famille ne pouvait concevoir que son protégé se retrouve dans une situation similaire à celle qu’il avait déjà vécue : « Nous ne voulions vraiment pas de chien, mais les conditions dans lesquelles il était élevé étaient épouvantables », pouvait-on lire sur Reddit.

D’autre part, quelque chose de très fort brillait dans les yeux de l’animal, soit le souvenir de leur fille emportée par un cancer à l’âge de 12 ans : « À la façon dont il me regarde, je ne peux m'empêcher de penser que c'est notre fille qui nous l'a envoyé », confiait l’internaute.

Juniper fait désormais partie intégrante du foyer de ses hôtes, qui trouvent beaucoup de réconfort en elle.