Plutôt que de se laisser gagner par la tristesse, la propriétaire d’un chien atteint d’un cancer a une idée brillante et dresse une liste remplie d'amour

Harvey a changé la vie de ses propriétaires depuis qu’ils l'ont adopté. Quelques années auparavant, le chien est arrivé dans sa nouvelle maison avec ses traumatismes et ses craintes. Il a ensuite compris qu’il était aimé sans condition par ses propriétaires et que ceux-ci ne le laisseront jamais tomber, qu’importe les épreuves.

Au printemps 2023, les lecteurs de Woopets ont fait la connaissance d’une boule de poils nommée Harvey. Celle-ci venait d’être adoptée par une famille aimante et découvrait tout juste l’amour. Au fil des années, elle a créé un lien très fort avec ses propriétaires et n’a plus jamais cessé d’être heureuse. Cette belle harmonie a toutefois été interrompue par un sombre diagnostic vétérinaire, mais la famille a décidé qu’elle ne laisserait pas la maladie entacher son bonheur.

L’histoire d’Harvey et de ses maîtres a commencé par un sauvetage. Le chien est arrivé au refuge avec de lourds traumatismes, et notamment une peur des hommes. Pourtant, il ne lui a pas fallu longtemps pour tomber sous le charme de son propriétaire masculin, qui lui a prouvé qu’il ne lui ferait jamais de mal, contrairement à d’autres.

@harveytherescue / Instagram

De tristes nouvelles

En totale confiance dans sa maison, Harvey est devenu un chien extrêmement jovial et sympathique, toujours partant pour accompagner ses propriétaires. Lesquels passent le plus de temps possible avec lui, ainsi que les autres toutous de la maison. Le quotidien était joyeux jusqu’au 7ème anniversaire du canidé. Sa maîtresse a remarqué une excroissance au niveau de son cou. Elle l’a emmené chez un vétérinaire, qui a assuré que ce n’était rien.

La femme était donc rassurée, jusqu’à ce qu’un autre praticien lui suggère de réaliser une biopsie, car elle trouvait la petite bosse suspecte. Cette fois, un diagnostic de cancer de la thyroïde est tombé, dévastant les maîtres d'Harvey. Ceux-ci se sont toutefois accrochés à l’espoir que les métastases ne s’étaient pas encore répandues dans tout l’organisme de leur ami canin, tout en gardant en tête la possibilité que son cas puisse s’aggraver dans les prochains mois.

Un besoin de vivre

La famille d’Harvey aurait pu se morfondre à la suite de cette terrible nouvelle, à juste titre. Cependant, en voyant son chien continuer d’être heureux et ignorer sa maladie, elle a décidé de profiter de chaque instant qui lui reste avec lui. La propriétaire du toutou a dressé une liste de choses à faire à ses côtés, comme passer le week-end chez sa grand-mère qu’il aime tant ou manger un repas gastronomique préparé pour lui.

Pour les maîtres d’Harvey, c’est la meilleure façon de ne pas se laisser abattre par cette terrible nouvelle, de créer des souvenirs et de ne pas avoir de regrets en profitant avec le toutou jusqu’au bout.