Alors qu'elle s'apprête à dire adieu à son vieux chien, un chiot surgit de nulle part et elle voit cela comme un signe

Devoir dire adieu à son chien est une épreuve terrible et que tout propriétaire redoute. Pour une bénévole chilienne qui était sur le point d’inhumer son vieil ami canin, le chagrin ressenti à ce moment-là a été atténué par un évènement imprévu ; l’apparition d’un chiot extrêmement joyeux et amical.

Lidia Elizabeth Reyes Cespedes vit au Chili, où elle est connue pour ses nombreux sauvetages d’animaux errants en détresse. L’un d’eux avait eu lieu l’an dernier, après avoir découvert un chien sénior mal en point, livré à lui-même dans la rue.

La bénévole savait qu’il avait peu de chances de trouver un adoptant et l’avait alors accueilli pour le soigner et lui offrir la retraite heureuse qu’il méritait. Elle l’avait appelé Viejito, ce que l’on pourrait traduire par « petit vieux ».



Lidia Elizabeth Reyes Cespedes / Instagram

Lidia Elizabeth Reyes Cespedes avait fait la promesse à Viejito de tout faire pour lui rendre sa joie de vivre et veiller à son bien-être. . « Je lui ai dit que j’allais lui donner une vie décente pour le temps qu’il lui restait, raconte-t-elle à Bored Panda. Je m'attendais à ce qu'il vive 6 mois. Il a vécu un an. »

Le chien s’est ainsi senti entouré et aimé jusqu’au bout. Il est parti paisiblement. Sa maîtresse endeuillée et quelques amis voulaient lui offrir une sépulture décente et se sont mis à la recherche d’un endroit à la campagne pour l’inhumer. Alors qu’ils ont repéré l’emplacement idéal à leurs yeux, ils ont eu droit à une visite surprise.

« J'ai trouvé un arbre sous lequel nous allions enterrer Viejito, relate la bénévole. Puis soudain, nous avons entendu un chiot gémir. Nous nous sommes retournés et avons vu ce chien. Nous avons été surpris. Nous avons regardé et il n’y avait personne d’autre aux alentours. »



Lidia Elizabeth Reyes Cespedes / Instagram

Un ami est parti, un autre est apparu

Le jeune canidé à la robe blanche est venu vers Lidia Elizabeth Reyes Cespedes en remuant joyeusement la queue. Elle l’a caressé et pris dans ses bras. Cette adorable créature a fait son apparition au moment où la bénévole disait adieu à un être cher. Cela ne pouvait pas ne pas être un signe…

Le chiot est resté à ses côtés pendant qu’elle creusait la tombe de Viejito. Il a tout observé très attentivement. Ensuite, quand son défunt congénère a été enterré, il s’est couché au-dessus du monticule de terre dans une scène émouvante.



Lidia Elizabeth Reyes Cespedes / Instagram

Quand le groupe a quitté les lieux, le petit quadrupède s’est mis à suivre Lidia Elizabeth Reyes Cespedes, qui a alors décidé de le recueillir pour prendre soin de lui et lui trouver un foyer aimant.

Elle a appelé son nouvel ami Nube, ce qui signifie « nuage » en espagnol.

