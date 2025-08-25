« C'est mon ange gardien », cette chienne veille sur un enfant diabétique et rend son quotidien plus serein

Depuis un mois, Nathaël partage son quotidien avec Thésée, sa chienne d’assistance spécialement formée pour l’avertir en cas d’arrivée de crises. L’animal a déjà montré son soutien à plusieurs reprises et s’est pleinement intégré à la famille en un rien de temps.

À 3 ans et demi, cette Labrador est un compagnon exemplaire qui a intégré la maison de Nathaël, le dernier fils de la famille Grespi qui réside à Arnays-sous-Vitteaux (Côte d’Or). Son odorat est particulièrement développé et c’est ce qui lui permet de soutenir Nathaël au quotidien. Le lien de confiance est indéfectible entre l’enfant et sa nouvelle amie.

Une formation extrêmement exigeante

Devenir chien d’assistance est un long processus. Pour Thésée, il aura fallu 10 mois de formation dans l’Yonne, auprès de l’association Kiwanis basée à Sens. Cette formation exigeante a pour objectif de préparer les chiens à un quotidien auprès d’un enfant atteint de diabète de type 1, donc soumis à un risque élevé d’hypoglycémie.

Unique en France, la formation dispensée par Acadia existe depuis plus de 10 ans et a permis de former une cinquantaine de chiens, aujourd’hui pleinement intégrés dans la vie de leurs humains.

Le processus est également coûteux, rappelait Le Bien Public. Il faut compter « 20 000 euros » pour former un chien avant de le placer dans sa famille. Ces 10 mois sont entièrement pris en charge par l’association qui peut compter sur des donneurs et des adhérents très présents.

Plus efficace que le capteur

Thésée a mis quelques jours à s’habituer à son nouvel environnement, ce qui est parfaitement normal pour un animal. Néanmoins, elle est très rapidement rentrée au cœur de ses fonctions en détectant très précocement les potentielles crises de Nathaël. Les parents de l’enfant racontaient que la chienne est parvenue à prévenir son partenaire au moyen d’une « petite tape » sur la jambe, 20 minutes avant l’alarme du capteur.

Un quotidien plus serein

Grâce à Thésée, Nathaël vit un quotidien beaucoup plus serein. Entraînée à renifler très précisément du sang normal et du sang en hypoglycémie, la chienne ne se trompe quasiment jamais. Elle sait aussi être à l’écoute des possibles symptômes de l’enfant tels que « la tête qui tourne, une fatigue inhabituelle, une soif excessive, des naussées ou encore des troubles de la vision ».

La famille Grespi, qui est la première de sa région à accueillir un tel chien d’assistance, se dit soulagée et rassurée par cette présence devenue essentielle.