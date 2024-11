Un chien héros détecte précocement une crise chez une fillette diabétique et court prévenir ses parents (vidéo)

Spy a été adopté par les parents de Raelynn pour soutenir cette dernière. La fillette souffre de diabète et a besoin d’une attention permanente. Elle dispose d’un système capable de détecter les variations de paramètres dans son organisme, mais celui-ci ne fonctionne pas toujours. Dans ce cas, elle peut compter sur son chien pour la garder en sécurité.

En apparence, Raelynn ressemble à toutes les petites filles de son âge. Elle va à l’école, fait des activités et profite de la vie en famille. Mais son quotidien est rythmé par la prise de son traitement, car elle souffre d’un diabète de type 1. Elle est obligée de réguler sa glycémie par la prise d’insuline et dispose d’un appareil pour mesurer son taux dans l’organisme. Elle vit également avec Spy, qui est devenue un véritable protecteur et prévient ses crises.

Ce dernier est entré dans la famille en tant que chien d’alerte. Il devait être apte à détecter la chute ou la hausse du taux de glycémie dans l’organisme de la fillette. Toutefois, les parents de cette dernière ont découvert qu’il n’en était pas capable et ont décidé de le former pendant de longs mois.

@theboggs_family / Instagram

Un fidèle allié

Cette période n’a pas été de tout repos, car l’entraînement était fastidieux. Il faut d’ailleurs le consolider au fil des jours afin que le toutou ne perde pas en efficacité : « Je suis toujours transparente sur le fait que ces chiens sont extraordinaires, mais qu'ils nécessitent un entraînement continu et beaucoup de responsabilités, en particulier de la part du maître », confiait Shannon Boggs, la mère de famille, à Newsweek.

Elle a ajouté que ces sacrifices en valaient la peine en voyant le résultat. En effet, dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, les internautes ont découvert les incroyables compétences du toutou. Raelynn est assise à côté de son vélo lors d’une balade avec ses proches. Spy est agité et fait des allers-retours entre ses parents et elle. En réalité, il venait de détecter une crise avant même que l’appareil de la fillette se mette à biper.

A lire aussi : Une policière pleure en découvrant l'état d'un chien maltraité, mais retrouve le sourire en contemplant sa guérison 2 mois après son sauvetage

Grâce à lui, la petite fille est descendue de son vélo avant de perdre connaissance, ce qui a évité tout incident. Spy a d’ailleurs prévenu de nombreux accidents : « Il nous a même récemment alertés lorsque Raelynn était chez ses cousins, à plus d'un kilomètre de chez nous », affirmait Shannon.

Sa présence permet à la jeune fille de pouvoir vivre à peu près comme toutes les autres. Elle rassure aussi ses parents, qui ont déjà beaucoup à faire avec la maladie de leur enfant.