Un couple décale la cérémonie de son mariage pour que son chien en phase terminale puisse y assister

Les chiens deviennent souvent de véritables membres de la famille, comme Bruce. Ce dernier est tombé gravement malade, peu de temps avant le mariage de ses propriétaires. Pour que leur compagnon bien-aimé soit présent lors de la cérémonie, ils ont décidé de l'avancer.

Estelle Harris avait prévu d'épouser Danny en mai 2019. Mais leurs plans ont été chamboulés à la suite d'une mauvaise nouvelle. Bruce, leur Bullmastiff, a reçu un diagnostic alarmant quelques jours avant Noël : l'animal souffrait d'un cancer en phase terminale. Les vétérinaires ont été formels, il ne lui restait qu'un à 4 mois à vivre.

Pour Estelle Harris, il était inconcevable de célébrer le mariage sans son « son fils à 4 pattes ». « Avoir Bruce avec moi le jour de mon mariage était la chose la plus importante », a-t-elle confié à Mirror. « C'est difficile de dire combien je l'aime. Je n'ai pas d'enfants et c'est le premier chien que j'ai eu depuis que j'ai quitté la maison. Mon amour pour lui est incroyable. »

© Estelle Harris

Avec Danny, qui lui est papa de 2 enfants, ils se donc mis d'accord pour décaler la date de la cérémonie.

La santé du chien s'est rapidement dégradée

La trentenaire a remarqué un changement de comportement étrange chez Bruce, au début du mois de décembre. En plus de rester immobile, le chien respirait difficilement, ses gencives étaient blanches et sa langue anormalement bleue.

Le Bullmastiff a été transporté d'urgence chez un vétérinaire. 40 minutes plus tard, Estelle et Danny ont appris qu'une énorme tumeur avait élu domicile dans sa cage thoracique. D'autres tests ont révélé la présence d'une leucémie. Son poids est passé de 70 kg à seulement 63 kg...

Bien qu'une opération ait été réalisée afin de retirer la tumeur, Bruce était condamné.

© Esslay Photography

Une journée mémorable

Le mariage a finalement été programmé le 26 janvier 2019. Les fiancés ont perdu 600 £ (700 €) de frais d'annulation, et certains invités n'ont pas pu se déplacer, malheureusement. Mais le plus important pour la mariée, c'était la présence de Bruce à ses côtés lors de la journée la plus importante de sa vie.

A lire aussi : La vidéo de 2 mini Teckels surexcités à l'idée de prendre un bain a fait près de 20 millions de vues

© Estelle Harris

Le canidé a été conduit à la cérémonie dans sa propre voiture, confortablement allongé sur un coussin blanc et moelleux. Il a assisté à la réception pendant une heure et a reçu énormément d'attention. Il a même participé à la séance photo, créant ainsi de nombreux et émouvants souvenirs pour sa famille, laquelle ne l'oubliera jamais.