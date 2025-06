Brisé par un accident, ce chien a défié tous les pronostics et court à nouveau vers la vie (vidéo)

Aviez-vous lu l’histoire de Rolo, partagée dans un précédent article ? Si oui, vous ne l’avez probablement pas oubliée, car elle était tout bonnement déchirante. Le chien, littéralement brisé, avait été découvert très mal à en point dans la rue, puis secouru par Niall Harbison. Ce sauveteur expérimenté lui avait fourni les soins nécessaires et ne s’était pas arrêté là. Il est effectivement revenu avec une excellente nouvelle, qui a mis du baume au cœur à tous ceux qui avaient suivi l’histoire du quadrupède.

Rolo a été percuté par une voiture lorsqu’il vivait dans la rue. L’impact était si violent que les membres arrière du quadrupède ont été gravement touchés. Ses pattes, mais aussi sa hanche, ont été fracturées, ce qui le faisait énormément souffrir. Le pauvre était difficilement manipulable à cause de la douleur et souffrait en silence.

@rolothethaiguy / Instagram

Il était bien entouré

En sauvant Rolo, Niall savait qu’il s’engageait dans un véritable parcours du combattant : « Sa patte a mis longtemps à guérir. Beaucoup de dépenses, de visites chez le vétérinaire et de patience [...] Il a été confiné dans un petit endroit pendant 6 semaines pour que ses membres puissent fusionner », témoignait le sauveteur. Ni ce dernier ni le canidé n’ont abandonné, et cette persévérance a fini par payer.

Après des mois de soins, Rolo s’est remis à gambader et à courir. C’était presque un miracle en considérant l’état dans lequel il se trouvait quand il a été sauvé. Mais il y avait encore plus fantastique que cela.

A lire aussi : Ce chien sauvé de l'errance a un rituel touchant avec sa propriétaire chaque fois qu'elle s'apprête à le promener (vidéo)

Un couple originaire de Tchéquie a suivi son parcours sur les réseaux sociaux et a décidé de partir à sa rencontre. Le coup de foudre a opéré et le rescapé a été officiellement adopté. Depuis, il vit la vie qu’il méritait depuis toujours, entouré d’amour et de bienveillance. Il ne manquera plus jamais de rien : « Il s'est parfaitement intégré et est gâté comme il se doit. Le contraste avec son ancien lieu de vie est saisissant », affirmait Niall. Effectivement, c’est un changement de quotidien radical et mérité pour Rolo !