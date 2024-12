La métamorphose d’un chien qui n’acceptait même pas d’être touché tant il souffrait de ses blessures

Depuis environ 2 ans, Niall Harbison, un sauveteur d’animaux vivant en Thaïlande, nourrissait un chien errant nommé Rolo et veillait sur lui. Un jour, il a découvert son protégé dans un piteux état et a organisé son sauvetage, car il avait besoin de soins vétérinaires en urgence.

Niall avait l’habitude de croiser Rolo quand il faisait le tour du quartier pour s’occuper des chiens. Le quadrupède faisait partie d’une meute qui vivait dans la rue sous la protection du sauveteur. Un jour, ce dernier a constaté que Rolo s’était détaché de son groupe habituel. Il a alors découvert que l’animal avait été gravement blessé.

@niall.harbison / Instagram

Un corps meurtri

Le pauvre chien s’était fait renverser par un véhicule, rapportait Dog Time. Le conducteur ne s’était pas arrêté et Rolo s’était retrouvé livré à lui-même. Tout son corps le faisait souffrir. L’une de ses pattes était doublement fracturée, tout comme sa hanche. Il était vulnérable et souffrait en silence dans un coin isolé.

Par chance, Niall a fini par le retrouver et a organisé son sauvetage. À l’aide d’autres bienfaiteurs, il l’a conduit dans une clinique vétérinaire où il a pu recevoir les premiers soins. Toutefois, le rescapé souffrait tellement qu’il était difficile de le manipuler : « Rolo est le chien le plus timide et le plus doux que je connaisse. Mais il a grogné et a essayé de nous mordre, les autres et moi, tout le week-end. Il était à l'agonie et pouvait à peine manger ou prendre ses médicaments », partageait le sauveteur sur Instagram.

La situation du quadrupède était très compliquée, mais il était désormais entre de bonnes mains. Après 7 jours de longue souffrance, il s’est remis à marcher. Les vétérinaires, ainsi que Niall, ne s’attendaient pas à ce rétablissement aussi soudain : « Aujourd'hui, soit 7 jours après avoir été renversé, il a commencé à marcher, complètement à l'improviste », témoignait Niall.

La route est encore longue, mais Rolo est sur la bonne voie. Personne ne le laissera tomber cette fois-ci.