Bouchées tendres Movoflex, ou comment faire plaisir à son chien tout en protégeant ses articulations

Développé par Virbac, Movoflex est un aliment complémentaire pour chien unique en son genre, à la fois plein de bienfaits pour l’animal et spécifiquement élaboré pour lui faire plaisir. Sa formulation inédite et naturelle en fait un puissant allié de la santé articulaire et de la mobilité canine.

Âge, maladies, hérédité et accidents mettent à mal le cartilage et les articulations du chien. L’animal éprouve alors de plus en plus de difficultés à se déplacer, jouer, sauter ou même se lever. Le genou, la hanche et le coude sont le plus souvent touchées par ce problème qui, contrairement à ce que l’on aurait tendance à penser, ne concerne pas que les canidés séniors.

C’est pour aider les chiens à préserver leur capital cartilagineux et articulaire, et donc leur mobilité, que Virbac a mis au point l’aliment complémentaire Movoflex. Il ne se contente pas de faire du bien à nos amis à 4 pattes en leur permettant de rester actifs ; il est également naturel, appétent et offre des résultats rapides.

La force de Movoflex réside dans la synergie de ses ingrédients, qui sont à 97% d’origine naturelle et dont la qualité nutritionnelle est optimale grâce au procédé de fabrication par extrusion à froid. La membrane de coquille d’œuf, l’acide hyaluronique, la farine de krill, l’astaxanthine et l’extrait de Boswellia serrata agissent ainsi ensemble et de manière complète à l’amélioration de la mobilité du chien. Amélioration que l’on peut d’ailleurs constater dès 7 jours de prise.

Un autre des grands atouts de Movoflex est sa forme galénique inédite à laquelle les canidés ne peuvent résister. Cet aliment complémentaire lancé par Virbac se présente, en effet, sous l’aspect de bouchées tendres à l’appétence élevée. On peut ainsi les offrir à son animal en guise de récompense, sans craindre d’ailleurs de déséquilibrer ses apports puisqu’elles n’ont qu’une faible valeur énergétique.

3 formats pour convenir à tous les chiens

Pour convenir aux chiens de toutes tailles, Movoflex est proposé en 3 formats : S pour les petits toutous (moins de 15 kilogrammes), M pour leurs congénères de taille moyenne (de 15 à 35 kilogrammes) et L pour les plus grands (plus de 35 kilogrammes).

Sans oublier la démarche durable et écoresponsable dans laquelle s’inscrivent l’élaboration et la présentation de cet aliment complémentaire pour chien. Comme expliqué plus haut, les ingrédients sont d’origine naturelle à 97%, mais sont aussi issus de sources d’approvisionnement durable. Par ailleurs, le quart du packaging provient de matériaux recyclés et l’ensemble est recyclable.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site de Virbac.