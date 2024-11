Un chien échappe à son dog-sitter et disparaît pendant 10 jours, déclenchant une énorme mobilisation

Avant de partir en vacances, les propriétaires d’un chien appelé Bentley l’avaient confié à un dog-sitter. Ils étaient loin de s’attendre à ce que l’animal fugue après avoir échappé à la vigilance de la personne qui s’occupait de lui. C’est pourtant bien ce qui s’est produit et qui a donné lieu à 10 jours d’angoisse et de recherches incessantes.

A Manotick, ville de la banlieue d’Ottawa en Ontario (Canada), un chien s’étant volatilisé pendant 10 jours a été retrouvé sain et sauf et ramené à sa famille, rapportait CTV News.

Le quadrupède en question est un Springer Anglais de 4 ans répondant au nom de Bentley. Ses maîtres étaient partis en vacances et l’avaient confié à un dog-sitter.

Le séjour de Misty Giroux, son mari Luc et leurs 2 enfants Ben et Alex se déroulait sans accroc jusqu’à cette terrible nouvelle. Le pet-sitter leur a annoncé que Bentley venait de s’enfuir.



Misty Giroux / CTV News

On était le 2 novembre 2024. A 10h ce matin-là, alors que le dog-sitter le promenait, le chien avait réussi à se défaire de son collier avant de s’échapper en courant. Il est resté introuvable dès lors.

Les Giroux étaient dévastés, surtout Ben et Alex qui sont extrêmement attachés à leur loulou. La maman s’est tournée vers les réseaux sociaux dans l’espoir de récolter des témoignages et des pistes crédibles.

« Nous avons également travaillé avec 2 femmes spécialistes de la traque, Jules et Lori, qui le font bénévolement pendant leur temps libre et aident des familles comme la nôtre », explique Misty Giroux à CTV News.

Des signalements ont commencé à lui parvenir. « Il a été filmé par des caméras de portes, dans le complexe de maisons en rangée où vit le pet-sitter. Il a été vu vers 21h45 et 2h30 du matin. Dès qu’on l’a su, une des traqueuses a demandé si mon mari, Luc, pouvait sortir tout de suite. C'est exactement ce qu'il a fait », relate la propriétaire de Bentley.

« Bentley est enfin à la maison »

Luc a donc pris sa voiture et s’est rendu à l’endroit indiqué, près du bureau de poste. Il est resté assis plus d’une heure à attendre. Au moment où il s’est relevé pour s’étirer, il a reconnu le Springer Anglais alors qu’il sortait lentement des bois.

« Il s'est rapproché de Luc et tout d'un coup, le museau de Bentley s'est levé et c'était comme si l'interrupteur avait été actionné ; il est soudainement passé de ce mode sauvage au mode animal de compagnie », détaille Misty Giroux.

Le chien a ainsi été retrouvé l’après-midi du mardi 12 novembre, après des recherches intensives et éprouvantes. « Bentley est enfin à la maison et nous ne pouvions pas être plus heureux. Les garçons sont ravis. Le retour de leur compagnon est si important », se réjouit leur mère.

Celle-ci a également tenu à exprimer sa reconnaissance aux nombreuses personnes s’étant mobilisées. « J'aimerais pouvoir aller dire merci à chaque personne, exprimer notre reconnaissance, notre très sincère gratitude pour ce que les gens ont fait pour ramener notre garçon à la maison », confie-t-elle à ce propos.