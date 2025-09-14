Bloqué chez le vétérinaire et déprimé à cause d’une paralysie, ce toutou peut compter sur le soutien indéfectible de sa maîtresse (vidéo)

Que l’on soit humain ou canin, le mental est primordial pour guérir. Aussi, lorsque Brown a dû être opéré du dos et a commencé à déprimer chez le vétérinaire, il a pu compter sur sa maîtresse pour lui remonter le moral.

Theresa Kraljev, 55 ans, réside à Happy Valley dans l’Oregon (États-Unis). Sensible à la cause animale, elle est famille d’accueil pour l’Oregon Humane Society. Par conséquent, elle a eu l’occasion de sauver des centaines d’animaux. Parmi eux, il y a eu ce que l’on appelle communément des “ échecs de famille d’accueil ” – foster fail en anglais – où Theresa n’a pu se résoudre à laisser partir 3 de ses petits protégés et les a donc adoptés.

Sa ménagerie comprend ainsi Mork, 6 ans, qui était en famille d’accueil suite à une opération du cœur. Il y a également Brown et Brynlee, le frère et la sœur issus de la même portée. Tous ensemble, ils étaient en vacances à environ 250 kilomètres de chez eux, dans la ville de Bend. Tout se passait pour le mieux. Et puis, Brown a commencé à éprouver des difficultés à réaliser des gestes pourtant simples, comme monter sur le canapé ou le lit.

@treekraljev Brown was able to leave the hospital a week after his surgery. We are taking him home and will begin the long process of recovery and rehab. ??????? A huge thank you to the Veterinary Rehabilitation Center in Central Oregon for taking such amazing care of Bubs. If you would like to donate to his recovery here is the link. https://gofund.me/539a7ab4 ?? #dogsoftiktok #dogparalysis @#Love ? original sound - Tree ???? ???????? ????

Quelques jours ont passé sans que la situation ne s’arrange. Le toutou semblait même souffrir. Theresa l’a donc amené en consultation. Le vétérinaire concluant que le canidé était endolori, il lui a prescrit des anti-inflammatoires.

Après s’être reposé toute la journée, sa maîtresse pensait que Brown irait mieux le lendemain. Hélas, au réveil, elle a constaté, impuissante, que son pauvre compagnon à 4 pattes était complètement paralysé, ne pouvant bouger que les yeux. C’est donc en urgence qu’elle s’est rendue chez le même vétérinaire que la veille. Après des examens plus poussés, le praticien les a redirigés vers le Veterinary Referral Center of Central Oregon pour y subir une opération. En effet, Brown souffrait de 2 hernies discales , l’une d’entre elles comprimant même sa moelle épinière. Une première intervention a pu être réalisée sur la hernie la moins sévère. Quant à la seconde, elle devra être traitée ultérieurement par une nouvelle opération.

Bien évidemment, Theresa est allée voir Brown tous les jours chez le vétérinaire. Cependant, le canidé semblait abattu, voire déprimé. On peut le comprendre : la douleur, l’éloignement de son foyer et de sa fratrie, cela fait beaucoup pour un seul toutou. Alors, avec l’accord des soignants, sa maîtresse a organisé une petite sortie qui a permis à Brown de retrouver Brynlee et Mork.