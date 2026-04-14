Blessée par balle par un livreur « effrayé », une chienne disparaît mais retrouve son foyer une semaine plus tard grâce à un drone

Contre toute attente, Daisy a survécu à sa blessure par balle et a été retrouvée saine et sauve après une semaine d’angoisse, grâce à une mobilisation hors norme. Localisée par drone près de chez elle, la chienne a finalement retrouvé sa famille, mettant fin à une disparition qui laissait craindre le pire.

FOX 2 Detroit a annoncé le lundi 13 avril une nouvelle réjouissante au sujet de Daisy, chienne restée introuvable après avoir été victime d'un tir à l'arme à feu de la part d'un livreur. Elle a, en effet, été retrouvée vivante et ramenée auprès de sa famille au bout d'une semaine d'incessantes recherches.

Tout avait commencé le dimanche 5 avril. Ce jour-là, l'employé de l'enseigne de grande distribution Walmart assurait une livraison au domicile d'Adam Forma, à Livonia dans l'Etat du Michigan (Etats-Unis). La famille était absente, mais pas ses membres canins. Les chiennes Daisy et Lucy étaient bien à la maison.

La porte était déverrouillée alors qu'elle était censée avoir été fermée, d'après Adam Forma, et les chiennes en avaient profité pour sortir. A l'arrivée du livreur, elles s'étaient approchées de lui, ce qui l'aurait « effrayé ». C'est ce qu'il avait déclaré aux enquêteurs de la police de Livonia dans la foulée de l'incident. Il avait alors fait usage de son pistolet, tirant sur Daisy.

Touchée à la tête, la chienne s'était enfuie en courant, restant introuvable et déclenchant une importante mobilisation.



Adam Forma / Facebook

« Je ne m'attends pas à une issue heureuse »

Walmart n'interdit pas à son personnel de livraison de porter des armes dissimulées. Le livreur en question est titulaire d'un permis de port d'arme. « Vous êtes en plein milieu d’un quartier résidentiel, un après-midi de fête, et vous avez pensé que la meilleure solution était de tirer sur ma chienne », déclarait alors un Adam Forma encore sous le choc et se demandant si Daisy avait survécu. « Je ne m'attends pas à une issue heureuse », confiait-il également.

Sur Facebook, le propriétaire de la chienne a multiplié les appels à témoins, demandant aux membres de la communauté locale d'ouvrir l'œil et de le contacter s'ils venaient à l'apercevoir.

Le soulagement

Des cages trappes ont été installées par la suite. Des drones ont également été déployés. C'est d'ailleurs l'un de ces derniers qui a finalement permis de localiser Daisy à proximité du domicile familial.

La balle tirée par le livreur semble avoir « ricoché » sur son crâne, et Daisy paraissait « en forme » à son retour. Adam Forma l'a tout de même emmenée chez le vétérinaire pour un examen complet.



FOX 2 Detroit

L’info Woopets : comment les drones peuvent-ils aider à retrouver un chien disparu ?

De plus en plus utilisés dans les recherches d’animaux de compagnie perdus, les drones offrent un avantage décisif : ils permettent de couvrir rapidement des zones vastes et difficiles d’accès. Leur principal atout réside dans l’usage de caméras thermiques ou infrarouges, capables de détecter la « signature thermique » (chaleur corporelle) d’un chien, même caché dans l'épaisse végétation ou actif de nuit.

Cette technologie s’avère particulièrement efficace lorsque le chien est immobile, blessé, dissimulé dans un environnement dense ou en situation de faible visibilité (obscurité…), là où les recherches au sol montrent leurs limites.

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Plusieurs sauvetages relayés par Woopets illustrent cette efficacité. Dans un article récent, Ryder, chien de concours disparu depuis plusieurs jours, avait été retrouvé in extremis grâce à un drone équipé d’une caméra infrarouge, ayant détecté sa présence dans un champ alors qu'il ne restait qu'une dizaine de minutes de batterie. Dans un autre cas, une équipe de bénévoles avait localisé Shade en moins d’une heure grâce à un drone thermique, après plus d’une journée de recherches infructueuses.