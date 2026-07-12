Blessé lors d'une randonnée en montagne, un Husky est pris en charge par des secouristes qui l'évacuent avec une civière sur roue

Blessé et à bout de forces, Sabbath ne pouvait plus faire un pas de plus. Bloqué en pleine montagne, ce chien a pu en redescendre et retrouver sa famille grâce à l’intervention rapide et efficace d’une unité spécialisée dans le secours en montagne.

En montagne, dans l’Etat de l’Oregon (Etats-Unis), un chien blessé et s’étant retrouvé incapable de poursuivre sa progression alors qu’il accompagnait ses maîtres en randonnée a dû son salut à l’intervention de secouristes spécialisés.

Ce sauvetage rapporté par KPTV a eu lieu le jeudi 2 juillet 2026. Cet après-midi-là, un Husky Sibérien de 34 kilogrammes et répondant au nom de Sabbath prenait part à une randonnée avec ses humains à proximité du sommet d’Olallie Butte, dans le comté de Marion. Toutefois, à cause d’une blessure, le quadrupède n’était plus en mesure d’avancer. Ses propriétaires n’étaient pas équipés pour le porter et ont donc dû appeler les secours.

C’est le service de recherche et de sauvetage du bureau du shérif local (Marion County Sheriff's Search and Rescue) qui a répondu à l’appel et envoyé l’équipe Hasty sur les lieux.

La roche volcanique recouvrant le terrain rendait celui-ci particulièrement difficile à franchir. Malgré tout, les membres de l’équipe de sauvetage sont parvenus à localiser le chien quelques heures après l’appel au secours de ses maîtres.

Sauvetage réussi et important rappel aux randonneurs emmenant leurs chiens

Ils ont installé Sabbath sur une civière équipée d’une grande roue, puis ont entamé la descente. Le savoir-faire et le brancard à roue ont considérablement facilité la tâche des secouristes, dont l’intervention s’est poursuivie à la lumière des torches, la nuit étant tombée.

L’équipe Hasty est finalement arrivée au pied de la montagne, où les propriétaires de Sabbath l’attendaient impatiemment. Le Husky était ravi de retrouver les siens. Il devrait se remettre complètement de sa blessure et de sa mésaventure.

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Marion County Sheriff's Search and Rescue

Le Marion County Sheriff's Search and Rescue s’est réjoui de la réussite de ce sauvetage et rappelle aux randonneurs accompagnés de leurs chiens de prendre leurs précautions pour la sécurité de ces derniers : prévoir suffisamment d’eau, se renseigner sur les spécificités du terrain et prendre en compte les capacités physiques de leurs compagnons à fourrure.

L’info Woopets : à quels risques s’exposent les chiens en randonnée en montagne et comment les protéger ?

Bien que la plupart des chiens soient endurants, ils ne sont pas à l’abri d’imprévus lorsqu’ils accompagnent leurs propriétaires en randonnée, en particulier sur des sites montagneux.

Comme cela a été le cas pour Sabbath, ils risquent de se blesser pendant la progression : lésion musculaire, blessure causée par un rocher ou la végétation, chute… Il est donc essentiel d’étudier le terrain, dans la mesure du possible, avant le départ et d’éviter de s’engager sur les secteurs les plus difficiles d’accès.

Ils sont également susceptibles de souffrir de fatigue ou des conditions climatiques : forte chaleur en été ou froid extrême en hiver. D’où la nécessité d’emporter suffisamment d’eau et d’éviter les moments de la journée les plus chauds.