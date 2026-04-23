Arrivé dans sa nouvelle famille sur une civière, ce Dogue Allemand incapable de se lever après un accident échappe à l'euthanasie et réapprend à marcher

Duke a été pris en charge après un accident de la route et malgré un pronostic de vie engagé avec une atteinte des ligaments croisés, il est parvenu à trouver un équilibre. Ses sauveteurs ont d’abord cru que Duke devait être euthanasié, mais une équipe de vétérinaires leur a prouvé le contraire.

Un état précaire

Après son accident de la route, le grand chien était incapable de se mouvoir, expliquait PetHelpful. Les sauveteurs se souviennent d’un chien « incapable de se lever ». Face à l’état de Duke, une euthanasie a été envisagée pour le jour-même. Un transfert vers une clinique vétérinaire a tout de même été programmé.

@goodestdanerescue / Instagram

Sauver, coûte que coûte

Duke a subi une série d’examens permettant de mettre en avant une déchirure des ligaments croisés l’empêchant de bouger la partie droite de son corps. Des examens neurologiques ont éliminé d’autres causes. Les vétérinaires ont estimé que le Dogue Allemand avait besoin de beaucoup de repos. Pour ce faire, il a été confié à une famille. Le grand chien, rebaptisé Rufus, est arrivé dans sa nouvelle famille sur une civière, puis a pris sa place en se laissant porter par les bons soins de ses aidants.

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« J’ai hâte de voir son parcours »

Les internautes ont été émus par la trajectoire de Rufus et semblent savoir à quel point les grands chiens peuvent peiner à se remettre de tels accidents. Une vidéo partagée sur Instagram montre aussi à quel point le chien et son entourage se sont battus. Physiothérapie, douche à l’extérieur et exercices de marche, Rufus a tout surmonté avec courage et va aujourd’hui vers du mieux.

Un internaute exprimait toute son émotion en ajoutant sous la vidéo : « Cela m’a fait monter les larmes aux yeux ».

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