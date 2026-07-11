Rendu au refuge car il n’écoutait pas, ce chien trouve une seconde chance auprès d’un couple qui découvre qu’il est sourd

Zephyr est un magnifique toutou aux prunelles reflétant le bleu du ciel, qui a été rendu au refuge après une première adoption, car « il n’écoutait pas ». Par la suite, Carolyn Christ et son mari John ont visité l’établissement situé à Long Island, aux États-Unis, et ont décidé de lui offrir une chance de connaître le bonheur de la vie de famille. C’est là que le couple a compris que ce pauvre toutou était en fait concerné… par la surdité !

En mars 2020, Carolyn Christ a découvert l’annonce d’un refuge animalier qui recherchait des familles d’accueil pour chiens. Comme le révèle The Dodo, le besoin était urgent en raison de l’annulation de tous les événements d’adoption à cause du confinement lié au COVID-19.

Intéressés par ce dispositif, Carolyn et son conjoint se sont présentés à l’équipe de bénévoles dès le lendemain. Zephyr, un chien aux yeux bleus, a été le premier à les rencontrer. « Au début, je n'avais pas l'impression qu'il y avait un lien avec nous », confie la bonne samaritaine. Puis, l’animal a grimpé sur ses genoux et l’a fixée. « J’avais juste besoin d’un signe, d’une sorte de confirmation que nous étions faits pour lui », ajoute-t-elle.

© Carolyn Christ

Un chien rendu au refuge, car « il n’écoutait rien »

Comme l’expliquent nos confrères d’outre-Atlantique, Zephyr avait été sauvé in extremis de l’euthanasie au Texas par l’équipe du refuge new yorkais basé à Long Island. Avant sa prise en charge à l’âge d’un an, il vivait dans la rue.

© Carolyn Christ

Lors de sa visite, le couple a appris que le toutou avait été adopté une première fois, puis rendu au refuge, car « il n’écoutait rien ». 2 jours après l’avoir accueilli, les Christ ont compris pourquoi il ne répondait ni aux demandes ni à son nom.

« Nous avons tout de suite su qu'il avait une déficience auditive, confie Carolyn, mais nous ignorions à quel point. » Une visite chez le vétérinaire a mis au jour sa surdité : Zephyr est complètement sourd.

© Carolyn Christ

🐕 Comment apprendre la langue des signes à mon chien ? 👂 Mon chien ne répond pas : comment savoir s'il est sourd ? 💙 Découvrir d'autres histoires d'adoption inspirantes Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

« Cela m'a donné encore plus envie de le protéger »

« J’ai craqué parce que tout est devenu clair. C’était comme si toutes les pièces du puzzle s’étaient assemblées en un instant, indique Carolyn, extrêmement déçue par le comportement de ses premiers adoptants, ils n'ont pas pris la peine de le connaître, ni même de savoir qu'il avait un handicap. Cela m'a donné encore plus envie de le protéger. »

Ce jour-là, le couple a contacté le refuge pour lui partager son souhait de ne plus devenir foyer d’accueil pour Zephyr, mais sa famille d’adoption pour la vie. Les Christ, tous 2 enseignants spécialisés, étaient déterminés à lui offrir le soutien qu’il méritait.

Pour ce faire, ils ont appris à communiquer en langue des signes avec leur fidèle compagnon. Ils utilisent également la lumière pour le guider. Par exemple, Zephyr sait que si les lampes du jardin clignotent 2 fois, ses adoptants veulent qu’il rentre.

« C’est vraiment le chien le plus obéissant (et le seul chien sourd) que j’aie jamais eu, déclare Carolyn, il est constamment en contact avec nous. Il nous regarde sans cesse pour recevoir une instruction ou un ordre. Son regard est constamment rivé sur nos mains ou nos expressions faciales pour savoir quoi faire et ce que nous essayons de lui dire. »

« Ils vous donneront tellement d’amour »

Aujourd’hui, Zephyr est complètement intégré à son foyer. « En phase » avec ses humains préférés, il savoure pleinement chaque moment passé à leurs côtés. « Nous avons un lien si fort avec lui que je ne pensais même pas qu'il fût possible d'en avoir un avec un animal », témoigne Carolyn.

Cette dernière n’hésite pas à sensibiliser le public à l’adoption d’animaux porteurs de handicap, comme la surdité. « Les gens abandonnent ces chiens, conclut-elle, ils en ont peur. Ils n'en veulent pas. Mais il n'y a rien à craindre. Ils vous donneront tellement d'amour et vous ouvriront un nouveau monde. »