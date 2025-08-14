Fier de son butin, un chat vole un hamburger pour l’offrir à sa maîtresse

Lorsqu’il s’agit de trouver un cadeau original, les chats savent comment nous surprendre ! Rongeurs inanimés, jouets ou même vêtements volés chez le voisin, nos boules de poils voient de l’or dans tout ce qu’elles trouvent. Phoenix, par exemple, a fait parler d’elle sur les réseaux sociaux après avoir ramené un présent singulier à sa maîtresse.

Les habitants de Blantyre, en Écosse, feraient mieux de bien fermer leurs portes et leurs fenêtres, car une cambrioleuse rôde dans les parages. Elle a d’ailleurs sévi le 28 juillet dernier, pénétrant dans le logement d’un individu pour y voler un précieux mets : son hamburger. Sa propriétaire, Nicola Wyatt, l’a découvert lorsqu’elle a vu sa chatte rentrer avec le repas.

La féline en question, nommée Phoenix, n’est pourtant pas du genre à subtiliser de la nourriture. Sa propriétaire, dont le témoignage a été rapporté par Glasgow Live , a fait savoir qu’il s’agissait d’une première pour le quadrupède, bien qu’il ait déjà été impliqué dans des affaires de vol par le passé.

Les objets convoités par Phoenix, d’ordinaire, sont les ours en peluche. Sa maîtresse en a déjà trouvé à plusieurs reprises chez elle et il se pourrait que les autres chats du foyer soient impliqués. Toutefois, dans l’affaire du hamburger, la coupable a été prise en flagrant délit.

© Reach Publishing Services Limited

Un cadeau original

Nicola Wyatt souffre d’un handicap qui rend ses déplacements difficiles. Pour ne pas restreindre ses chats, elle ouvre ses fenêtres afin qu’ils puissent sortir comme bon leur semble. À la fin du mois de juillet, Phoenix a profité de l’une de ces sorties pour rendre visite à un voisin. Il semblerait que l’odeur d'un hamburger l’ait attirée à tel point qu’elle a eu envie de le voler.

A lire aussi : Disparu pendant un an, ce chat a connu une vie d'errance avant de retrouver sa famille

Elle ne l’a cependant pas mangé, comme si elle avait souhaité l’emmener à sa propriétaire. Cette dernière, qui était installée sur le fauteuil, a vu sa féline débarquer avec la nourriture dans sa bouche : « Elle a peut-être senti que j'avais faim. Je ne sais pas. Heureusement que ce n'est pas une souris ou un oiseau », a-t-elle plaisanté.

Elle a photographié le trésor de la boule de poils et l’a postée sur les réseaux sociaux pour s’excuser : « Je suis désolée… pour la personne à qui mon chat a volé ça » a-t-elle écrit. Peut-être qu'elle parviendra à retrouver son propriétaire !