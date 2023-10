Un Goldendoodle ayant appris à lire rejoint un club de lecture et en devient la mascotte

Le Literacy Volunteers of Marion County (LVMC) est un organisme dédié à l’alphabétisation des habitants du comté de Marion, en Floride (États-Unis). Susan May en est la directrice générale, et elle ne se rend jamais seule dans les locaux de son association.

Un chien mascotte de l’association

En effet, Susan est toujours accompagnée d’Ozzie, son Goldendoodle de 3 ans, surnommé « le chien qui lit » par les habitants de la région. Chez LVMC, tout le monde l’adore ! « Les enfants comme les adultes ont adopté Ozzie, car il accueille tout le monde à la porte. Il est aimé de tous », a déclaré sa maîtresse à WD TV.

WD TV

« Quand je n’emmenais pas Ozzie avec moi, les enfants avaient tendance à demander après lui, alors je me suis dit que j’allais le prendre avec moi chaque jour. De fil en aiguille, Ozzie est devenu en quelque sorte la mascotte de notre programme », a-t-elle ajouté.

Susan en est persuadée : la présence de son Goldendoodle contribue à instaurer un climat propice à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à tous les âges. « Il met tout le monde de bonne humeur, poursuit la directrice, et il n’y a pas de meilleur environnement d’apprentissage que celui où l’on est heureux et de bonne humeur. Grâce à Ozzie, c’est possible ! »

Ozzie sait lire !

Ozzie ne se contente pas d’être présent aux ateliers du LVMC. Ce chien intelligent donne vie aux histoires que lisent les bénévoles en réagissant à des termes bien particuliers. Sans les entendre, le chien peut reconnaître les mots « sit » (assis), « down » (couché), et « speak » (parle). Un talent dont les enfants raffolent !

WD TV

A lire aussi : Un nouveau départ radieux pour Samantha, la chienne de refuge au cœur brisé

« J’ai voulu lui apprendre à lire, et tout le monde m’a dit que j’étais folle, explique Susan. Je me suis basée sur les 3 mots qu’il connaissait déjà, je les ai écrits, et nous avons débuté de cette façon. Aujourd’hui, il sait les lire, et je suis en train de lui en apprendre un quatrième. »

Talentueux, le jeune Ozzie exerce également dans les écoles de son quartier, et il n’a pas fini de faire des merveilles.