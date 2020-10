Le temps de lecture des enfants grandement augmenté en présence de chiens de thérapie ?

Photo d'illustration

D’après une étude publiée il y a près d’un an, les enfants ont plus de facilité à lire lorsqu’ils sont en présence d’un chien. Ils se sentent plus en confiance et la lecture leur procure davantage de plaisir quand ils sont accompagnés d’un canidé.

Vous souvenez-vous de Jacob, ce garçon autiste qui rendait régulièrement visite à un Pitbull au refuge pour lui faire la lecture ? Ou encore de cet atelier « Un chien pour lire » initié en Alsace en 2017 ? Des récits qui montrent à quel point les enfants se mettent à apprécier la lecture quand leur auditeur est un chien.

Cela a été confirmé par une étude, dont les conclusions ont été publiées en novembre 2019 sur le site de l’Université de la Colombie-Britannique Okanagan (Canada). C’est un groupe d’étudiants de ladite université qui l’ont réalisée, comme le rapporte Study Finds.

Dirigée par Camille Rousseau, l’équipe de chercheurs voulait voir « si un enfant pouvait être encouragé à continuer de lire plus longtemps et persévérer face à des passages plus difficiles quand ils sont accompagnés d’un chien », explique la doctorante.

Pour cela, ils ont observé et analysé les comportements de 17 enfants – 8 filles et 9 garçons – de CP, CE1 et CE2 pendant qu’ils lisaient à haute voix, tout d’abord sans chien, puis en présence d’un canidé. A chaque fois, au bout de la première page, on leur demandait s’ils souhaitaient passer à la suivante et poursuivre la lecture.

Les auteurs de l’étude ont ainsi découvert que les enfants avaient « passé significativement plus de temps à lire et davantage fait preuve de persistance quand un chien – indépendamment de son âge et de sa race – se trouvait dans la pièce. »

Ces travaux pourraient contribuer au développement de l’accompagnement des chiens en milieu scolaire, notamment en faveur des écoliers qui rencontrent des difficultés dans l’apprentissage de la lecture.