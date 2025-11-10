Utilisée pendant 3 ans comme reproductrice dans un laboratoire, cette chienne découvre l'herbe pour la première fois et n'ose pas poser ses pattes dessus (vidéo)

Comme encore trop d’animaux, Tamara était utilisée pour la science au sein d’un laboratoire. Elle ne servait pas de cobaye, mais donnait naissance aux futurs chiots utilisés comme tel. Elle a donc enchaîné les grossesses, ne se consacrant à rien d’autre qu’à son rôle de mère. Puis, un jour, des bienfaiteurs lui ont donné l’opportunité de devenir une chienne à part entière.

Pendant 3 ans, Tamara a été utilisée comme chienne reproductrice pour un laboratoire . Elle a enchaîné les grossesses, donnant naissance à des dizaines de chiots, et ne connaissait rien d’autre que l’espace restreint dans lequel elle vivait. Heureusement, ce quotidien n’est plus le sien, car les sauveteurs de l’association Beagles of Burgundy lui ont offert une nouvelle vie après l’avoir récupérée.

Ces derniers consacrent leur temps au sauvetage de Beagles de laboratoire. Tamara fait partie des rescapées qui ont eu la chance d’échapper à une vie morose et obtenu un second départ. Comme l’indiquaient ses bienfaiteurs, la chienne n’a pas été négligée et était plutôt « bien traitée » au laboratoire. Néanmoins, ses journées n’étaient pas épanouissantes, car elle servait simplement à faire naître des chiots, des futurs cobayes pour les expériences scientifiques.

La découverte du vrai monde

Au Beagles of Burgundy, les toutous sauvés sont placés dans des cages et installés dans le jardin. Leurs bienfaiteurs ouvrent alors la portière et les animaux sont libres de sortir quand ils le souhaitent, à leur rythme. Certains n’ont jamais vu d’herbe et sont donc effrayés par ce qu’ils observent. Tamara, elle, était assez détendue, mais plutôt surprise par la végétation qui l’entourait.

Elle a commencé à grignoter les brindilles, mais ne trouvait pas le courage de poser les pattes dessus. Ses bienfaiteurs ont compris qu’elle n’était pas prête et ont attendu le lendemain pour la voir enfin fouler l’herbe . Ils savaient qu’ils allaient devoir redoubler de patience avec elle, mais ne se sont pas laissé décourager. Au contraire, ils lui ont offert toute la bienveillance dont elle avait besoin, ce qui lui a permis de sortir de sa coquille au fil des semaines.

BeaglesofBurgundy / Facebook

Une nouvelle chienne

Tamara reste marquée par son passé, mais a décidé de refaire confiance à la vie. La chienne a repris de l’aplomb avec le temps et, quand ses bons Samaritains ont supposé qu’elle était prête à quitter le nid, elle a rejoint une famille aimante. Elle s’est très bien installée et vit désormais aux côtés d’une autre chienne qui a un passé similaire au sien.

Pour les 2 boules de poils, ces souvenirs difficiles font partie d’un souvenir lointain. Elles n’auront plus jamais à revivre de grossesse et seront choyées pour le restant de leurs jours.