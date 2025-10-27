Ayant traversé de terribles épreuves avec ses chiots, cette maman attend sa chance d’être adoptée au refuge depuis 220 jours (vidéo)

Willow a été retrouvée dans des conditions dramatiques, abandonnée, attachée avec ses chiots. Elle a remonté la pente grâce au soutien des bénévoles de son refuge, mais les efforts tendent à se dissiper alors qu’aucun adoptant ne s’est manifesté pour lui offrir une nouvelle vie.

C’est par un post TikTok que Jackie Gonzalez, bénévole au sein du Valley Animal Center (Fresno, Californie, États-Unis), a fait connaître le cas de cette chienne nommée Willow. Maltraitée, la chienne a de nombreuses qualités, mais n’est pas parvenue à séduire une famille. Une mobilisation sur TikTok, nous l’espérons, permettra peut-être de débloquer la situation.

@jjack.iie / TikTok

« Une mère incroyable »

Willow est une vraie warrior. Retrouvée avec « ses 3 chiots à ses côtés », racontait Newsweek, elle s’est battue pour aller mieux, élevant ses petits dans l’amour et la bienveillance. Alors que ses petits ont tous trouvé leur place dans des familles aimantes, la chance de Willow n’est pas encore arrivée. La bénévole exprimait : « Maintenant, c’est à son tour d’avoir la fin heureuse qu’elle mérite ».

@jjack.iie / TikTok

« Une douce fille qui aime les longues promenades et se blottir contre ceux qu’elle aime »

Vu son passé, Willow a encore des difficultés d’adaptation. Jackie, la bénévole, expliquait : « Elle est souvent négligées parce qu’elle n’est pas toujours à l’aise avec les chiens, elle a besoin de renforcements positifs concernant la communication avec les autres chiens ». Pour les bénévoles, ce n’est évidemment pas une fatalité, surtout que la chienne a de nombreuses qualités par ailleurs. Toujours douce et aimante, sa solitude se fait cependant de plus en plus ressentir. « Plus elle attend, plus le stress de la vie en chenil pèse sur son esprit », exprimait un bénévole. Il ajoutait, désespéré : « Nous commençons à voir son étincelle s’estomper. Elle mérite tellement plus ».

Des refuges surpeuplés

Le cas de Willow, qui attend sa place dans une famille où elle serait idéalement le seul chien, a permis d’attirer l’attention des internautes sur la situation inquiétante des refuges. Les structures sont confrontées à une hausse des abandons et conjointement à une baisse énorme des moyens financiers. Certains refuges américains s’orientent vers l’euthanasie, pratiquées pour répondre à un manque d’espace et de solutions de prises en soins. La prise de conscience du public est un premier pas vers une possible amélioration de la situation.