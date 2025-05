Après le départ de ses petits, cette maman chienne espère aussi trouver son propre foyer pour être bichonnée

Pendant toute sa grossesse, Cherry a dû se débrouiller seule dans la rue. La pauvre chienne n'avait personne sur qui compter et nulle part où aller. Par chance, des bienfaiteurs l'ont repérée et se sont engagés à prendre soin d’elle. Grâce à eux, ses chiots ont trouvé des familles aimantes. La maman, quant à elle, attend patiemment son tour.

Cherry, une petite chienne de 5 kilos, est au refuge Sandy Paws Rescue Inc, depuis quelque temps maintenant. Cette ancienne boule de poils errante a été retrouvée dans la rue, rapportait Newsbreak. Elle était sur le point d’accoucher, alors les bienfaiteurs lui ont offert une place au sein de leur refuge. Depuis, ses petits ont rejoint leur maison pour la vie, mais leur mère attend toujours sa perle rare.

Cette dernière a été confrontée très jeune aux difficultés de la vie. Elle est tombée enceinte à environ un an et a dû se débrouiller comme elle le pouvait. Quand des bienfaiteurs l’ont vue pour la première fois, ses chiots allaient bientôt pointer le bout de leur nez. Il était urgent de lui offrir un toit et de la couvrir de bienveillance pour que l’accouchement se passe bien.

Une famille heureuse

Grâce au soutien des sauveteurs et à la détermination de la chienne, l'accouchement s'est déroulé sans encombre. Les petits, bien entourés, ont pu grandir, et franchir toutes les étapes de leur développement avec brio. Ils sont restés auprès de leur mère jusqu'à leur sevrage, puis ont été placés à l’adoption. Chacun a fini par trouver sa maison et quitter le nid. Ils auront tous une belle vie, loin des difficultés de la rue.

Désormais, il ne reste plus que Chery, qui attend patiemment son tour. Bien qu'elle soit actuellement choyée, elle mérite aussi de connaître le bonheur que peut offrir une famille aimante. D’autant plus qu’elle est très facile à vivre, d’après ses sauveteurs : « Cherry est aussi douce que son nom [...] C'est une fille amicale et sociable qui aime rencontrer de nouvelles personnes et s'entend bien avec les autres chiens », décrivaient ses sauveteurs.

Sandy Paws Rescue Inc. / Facebook

Avec tant de qualités, Cherry devrait prochainement trouver son propriétaire parfait. Elle a beaucoup d’amour à offrir et, réciproquement, mérite d’être aimée, car elle a un « cœur en or ».