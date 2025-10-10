Aveugle et abandonné, ce chien à la douceur exceptionnelle a conquis une famille au grand cœur après 3 mois au refuge

Abandonné, aveugle et sans identité, Marley n’attendait plus rien de la vie. Pourtant, son destin a basculé grâce à la générosité de bénévoles et au coup de cœur d’une famille. Ce croisé Colley / Berger a trouvé bien plus qu’un foyer ; il s’est vu offrir une seconde chance.

Marley, croisé Colley / Berger de 5 ans, avait été découvert errant et livré à lui-même dans la commune de Dommartin-lès-Cuiseaux (71) en juin 2025. Aveugle et non pucé, il avait été confié au Refuge de la Région Chalonnaise / Ernest-L’Henry, à Châtenoy-le-Royal. Les bénévoles avaient pris soin de lui en attendant que son éventuelle famille vienne le réclamer, mais personne ne s’était manifesté.

Les messages postés à son sujet sur les réseaux sociaux et les médias locaux, notamment Info Chalon , n’y avaient rien changé. Il avait donc été décidé de le proposer à l’adoption en août.

Une famille aimante a finalement été trouvée pour le chien atteint de cécité, celle de Virginie et Amélie. Ces dernières ont eu “un énorme coup de coeur” en découvrant sa poignante histoire.

“Alors quand, fin août, un second article lui apprend que Marley est à l’adoption, nous n’avons pas hésité une seconde, raconte Virginie. Avec nos filles, Zélie et Mila, nous sommes allées faire connaissance avec Marley. C’était le 1er septembre”.

Elles ont eu le droit à une promenade aux côtés du quadrupède et d’une bénévole, ce qui leur a permis de mieux le connaître. Elles ont ainsi été frappées par “la transformation du comportement de Marley sitôt franchi le portail du refuge”. Lui qui était “tremblant, inquiet”, au moment où la bénévole prénommée Michèle était allée le chercher dans son box, il retrouvait son entrain dès qu’il commençait sa balade. “Nous étions toutes les 4 conquises”, dit Virginie.

Marley intéressait d’autres adoptants. Amélie et Virginie devaient prendre une décision et convaincre l’équipe du refuge saône-et-loirien. Dès le lendemain, elles ont recontacté l’association par mail, détaillant les conditions de vie qu’elles allaient offrir au chien : “une maison de plain-pied en campagne, un grand terrain, des poules, deux chats… et surtout l’amour de 4 personnes, dont 2 jeunes ados respectueuses des animaux.”

"Il a déjà trouvé la sérénité"

Leur dossier a fini par être retenu. Le 8 septembre, retour au Refuge de la Région Chalonnaise pour Amélie et Virginie, afin d’officialiser l’adoption de Marley cette fois-ci.

Ce dernier a pu découvrir sa nouvelle maison, faire connaissance avec les poules, les chats et prendre ses marques. Il a encore besoin d’être dans son coin par moments, mais il s’intègre à la famille à son rythme, aidé qu’il est par la tendresse et la bienveillance de ses humaines. “Nous découvrons que le sens du toucher est capital pour lui, indique Virginie. Ce qui est génial, c’est qu’il accepte les caresses et les rend.”

“Il a déjà trouvé la sérénité et fait connaissance avec les chats de la famille, peut-on lire sur la page Facebook du Refuge de la Région Chalonnaise. Les 2 petites filles de la maison l’accompagneront pour ses repères et ses jeux”.

Refuge de la Région Chalonnaise / Facebook