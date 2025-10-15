L’émotion palpable de ce chien qui se rend pour la dernière fois dans son ancienne maison vide avant le déménagement (vidéo)

Les déménagements sont souvent des moments difficiles à affronter. Nos animaux peuvent en pâtir également et c’est pour cela qu’il est nécessaire de les accompagner. Ce chien a pris conscience de son changement de vie à venir alors qu’il était dans sa pièce préférée et les internautes ont été très sensibles à son émotion.

Amber Aquart, comportementaliste animale et propriétaire de chiens qu’elle met en avant sur son compte Instagram « @whiskeytoller », a récemment expérimenté un déménagement avec ses chiens. Elle en a profité pour éclairer son public sur les bouleversements émotionnels qui peuvent se produire dans des cas comme celui-ci. Whiskey, son chien, a été le premier concerné.

Une visite d’adieu

Pour marquer le passage d’une maison à une autre, Amber expliquait à Newsweek qu’elle a décidé d’amener son chien Whisky avec elle dans l’ancienne maison. La propriété était vidée de ses meubles, et la jeune femme ne s’attendait pas à une telle réaction de la part de sa boule de poils. Whiskey a été submergé par la tristesse, comme s’il prenait conscience des souvenirs que renfermait l’endroit et de tout ce qu’il allait devoir laisser derrière lui.

Parcourir une pièce remplie de souvenirs

La vidéo montre le chien en train de renifler le sol de sa pièce préférée : le sous-sol de son ancienne maison. Auparavant, explique la maîtresse, ses jouets s’y trouvaient et le chien avait l’habitude de s’amuser de longues heures dans cet endroit.

Au moment de la visite, Whiskey se dirige vers les coins où devaient se trouver ses affaires. Sa maîtresse est là pour lui et lui explique que sa nouvelle maison lui plaira encore plus, et que l'intégralité de ses jouets y ont été transférés.

Une émotion communicative

Les yeux implorants de Whiskey ne nous laissent pas indemnes. En tant que spectateur, il est difficile de ne pas céder à l’émotion. On imagine que pour la maîtresse, le moment a dû être difficile à vivre. Elle écrivait : « je ne m’attendais pas à ce qu’il s’en soucie autant que ça puisque nous avons toujours bougé avec eux. Je ne m’attendais pas du tout à ce que sa réaction soit telle ».

Le déménagement peut en effet être un moment stressant pour nos compagnons, pour tous les changements et le stress qu’il comporte. Maintenir une routine, motiver la découverte du nouveau quartier sont les solutions qui permettront au chien de vivre au mieux ce moment.