Avec une vidéo, une femme qui héberge fréquemment des animaux prouve à son mari que ce sont eux qui la choisissent

Lina ne peut le nier, son envie de sauver les animaux en détresse est sans limites. Lorsqu’elle les voit, elle ne peut s’empêcher d’accourir pour leur prêter assistance et les héberge souvent en tant que famille d’accueil. Son mari lui a déjà fait remarquer qu’elle recueillait toutes les boules de poils qu’elle croisait, mais la réalité est un peu plus nuancée que cela.

Lina est une grande amoureuse des animaux. Leur détresse la touche en plein cœur, alors, quand elle peut les aider, elle n’hésite pas une seconde. Son mari respecte cela, bien qu’il lui fasse parfois remarquer qu’elle ne s’arrête jamais. Et même lorsque la femme prend un jour de repos, sa mission de bonne Samaritaine se poursuit. En effet, dans une vidéo publiée sur TikTok et partagée par The Dodo , elle démontre que les animaux viennent naturellement à elle.

Tout a commencé lorsqu’elle était en voiture. C’était un trajet ordinaire jusqu’à ce qu’elle repère quelque chose au beau milieu de la route. Elle a ralenti, puis lorsqu’elle s’est approchée, elle a constaté qu’il s’agissait de 2 chiens. Lesquels ont immédiatement couru vers elle lorsqu’ils l’ont vue.

@misslinaraq / TikTok

Une situation intrigante

Évidemment, Lina ne pouvait envisager de les laisser seuls sur la route et a vite ouvert sa portière. Les canidés se sont alors précipités à l’intérieur de la voiture et se sont tranquillement installés. Ils semblaient soulagés d’avoir été sauvés et étaient sereins dans le véhicule. Lina, contrairement à eux, n’avait pas tout à fait l’esprit détendu, car elle se demandait s’ils avaient été abandonnés.

Plutôt que d’opter pour cette première hypothèse, elle a d’abord espéré qu’ils étaient juste perdus et que leur famille les attendait quelque part. Elle s’est alors mise à faire le tour du quartier à la recherche de quiconque pourrait avoir perdu ses chiens. 6 kilomètres plus loin, après s'être obstinée, elle a finalement compris qu’ils avaient une maison et s’étaient échappés.

Leurs propriétaires étaient à leur recherche depuis des heures et ont été très soulagés de les retrouver :« Ils sont de retour chez eux, auprès de leur famille aimante, et si jamais je les revois dans le coin, je saurai maintenant à quelle maison ils appartiennent », assurait la bienfaitrice.