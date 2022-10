Un policier repère un chien au milieu d'une route en pleine heure de pointe et passe à l'action pour le sauver

Un chien a survécu in extremis à sa virée involontaire au beau milieu d’une voie rapide et a même été restitué peu après à ses propriétaires. Il le doit au héros du jour, un policier du nom de Shane Currey, rapportait le NYS Department of Environmental Conservation sur sa page Facebook.

Dans une vidéo postée le 30 septembre par cette agence de l’Etat de New York chargée de la gestion de ses ressources environnementales, son officier est revenu sur son intervention salvatrice.



Cette dernière avait eu lieu le jeudi 8 septembre. On était alors en pleine heure de pointe sur le pont Verrazzano- Narrows, qui relie les arrondissements new-yorkais de Brooklyn et de Staten Island.

L’officier Shane Currey, qui habite Staten Island, venait de terminer sa journée de travail et rentrait chez lui en empruntant le pont suspendu, quand il a vu le chien courir entre les voies. Le quadrupède était clairement désorienté et risquait d’être percuté par une voiture à tout moment.

Le policier a immédiatement actionné ses feux de détresse, puis s’est arrêté au niveau du canidé. Il a ensuite sauté par-dessus une barrière, se mettant lui-même en danger. Devant, le conducteur d’une camionnette venait aussi de se garer pour essayer de secourir le chien. L’officier Currey a finalement réussi à rattraper l’animal par sa laisse, qu’il traînait encore.



Teddy sécurisé et soigné, ses propriétaires retrouvés

Après lui avoir prodigué les premiers soins, notamment sur des blessures aux pattes, il l’a emmené à la clinique vétérinaire la plus proche. C’est là que la puce d’identification du chien a été détectée. On a alors pu contacter ses propriétaires, qui sont venus le chercher peu après.

Le chien s’appelle Teddy. Ses maîtres ont expliqué qu’il s’était échappé lors d’une promenade et qu’ils le cherchaient partout.

