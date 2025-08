Autrefois condamné à vivre sur un balcon étroit, ce Corgi ne connaîtra plus jamais la solitude

La courte vie de Harry n’a été que solitude et ennui. Le chien était laissé toute la journée sur le balcon de son appartement, ainsi que des nuits entières. Sa seule occupation était de faire des allers et retours sur place, ce qui a fini par interpeller les voisins. Lesquels ont réalisé un signalement qui a permis au chien de changer de vie.

Harry, un Corgi de 16 mois, a connu un début de vie traumatisant. Il n’avait jamais ressenti l’amour que peut offrir une famille aimante et le bonheur de se sentir bien chez soi. Son balcon était sa prison et son quotidien aurait continué ainsi s’il n’avait pas été repéré par des témoins. Depuis, la boule de poils a changé d’environnement. Mieux encore, elle a pu prendre un nouveau départ.

Harry vivait dans un grand immeuble en Australie. Des voisins le voyaient fréquemment sur le balcon et, en s’intéressant à lui, ont compris qu’il passait ses journées dessus. Sa famille semblait totalement désintéressée, comme si elle ne souhaitait pas qu’il fasse partie du foyer. La boule de poils, esseulée, n’avait aucun contact avec les autres et vivait dans une grande solitude.

Des traumatismes ancrés

Un jour, un témoin a décidé de filmer l’animal et de révéler son quotidien sur internet. La vidéo est devenue virale et les autorités compétentes se sont saisies de cette affaire. Les propriétaires de Harry ont reçu l’obligation de le léguer au conseil municipal de Melbourne et le refuge Lost Dogs' Home a pris le relais pour s’occuper de lui.

La boule de poils a rejoint une famille d’accueil qui a constaté à quel point les premiers mois de sa vie ont eu un impact sur sa personnalité. Il était « effrayé et confus », partageait son refuge dans un témoignage rapporté par 7 News. Il ne savait pas non plus comment se comporter, puisque personne ne lui avait appris à devenir un chien domestique.

A lire aussi : Le "sourire" gigantesque et communicatif d'un chien alors qu'il est toiletté par son ami chat (vidéo)

7 News

Ses propriétaires relais ont donc fait preuve de patience et de bienveillance pour le réhabiliter. Puis, Harry a fini par être placé à l’adoption. En quelques jours seulement, il a reçu près de 400 candidatures et parmi elles se trouvait la perle rare : la famille Palmier.

Celle-ci l’a adopté et le toutou vit désormais auprès d’humains qui l’aiment sans condition. Il a aussi gagné une sœur, Maya, une femelle Corgi, qui va l’aider dans son processus de reconstruction. Le chemin est encore long, mais le canidé ne sera plus jamais seul pour le parcourir.