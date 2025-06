Abandonné à plusieurs reprises, affamé et attaché sur un balcon sale, un Border Collie est secouru par une association qui lui cherche un foyer aimant

Après des années de négligence et de changements de foyers, Ponpon le Border Collie a enfin rencontré des âmes bienveillantes. Sauvée d’un balcon insalubre par la police municipale d’Onet-le-Château (Aveyron), cette boule de poils au passé bouleversant espère désormais mener une nouvelle vie, bien plus heureuse que celle qu’il connaissait jusqu’ici.

Trop longtemps laissé pour compte, Ponpon est aujourd’hui entre de bonnes mains, celles des bénévoles de la SPA de Rodez (12) qui a pris ce chien en charge après l’intervention de la police municipale d’Onet-le-Château au domicile de sa détentrice, rapportait Ouest France.

L’association aveyronnaise racontait l’histoire du Border Collie de 9 ans sur sa page Facebook le 4 juin dernier et y lançait un appel à l’adoption.



SPA de Rodez / Facebook

Les aboiements désespérés de Ponpon, qui était gardé sur un balcon insalubre, avaient amené les riverains à prévenir les forces de l’ordre. Les policiers municipaux avaient constaté qu’il était attaché si court qu’il ne pouvait pas se coucher.

« À son arrivée au refuge, nous avons découvert un chien dans un état de maigreur assez important, peut-on lire sur la page Facebook de la SPA de Rodez. Nous l'avons évidemment fait consulter par notre clinique vétérinaire pour faire des analyses qui ont révélé des taux plutôt bas dû à sa cachexie et une sous-nutrition. ».

Le Border Collie avait été acheté chez un éleveur en 2016. Suite au décès de son propriétaire, il avait été recueilli par la SPA de Montpellier. Des examens réalisés à l’époque avaient révélé qu’il souffrait d’épilepsie.

Le refuge héraultais lui avait trouvé un adoptant, mais ce n’est pas chez lui que la police municipale l’avait secouru. « Il a donc été donné entretemps », indiquait la SPA de Rodez.

D’après les documents du chien, il pesait 24 kilogrammes l’année dernière, bien loin des 11 kilogrammes affichés au moment de son sauvetage.

« Nous avons contacté l'élevage où il est né ainsi que la SPA de Montpellier pour les informer de la situation et potentiellement avoir des renseignements manquants », poursuit le refuge aveyronnais.

« Lui trouver une véritable famille aimante et un foyer douillet »

La personne qui détenait Ponpon a signé la cession du chien au profit de la SPA de Rodez. Elle a affirmé qu’elle ne le promenait pas car il était atteint d’un souffle cardiaque et qu’elle le gardait sur le balcon pour prévenir d’éventuels accouplements avec ses chiennes. « Sachant que Ponpon est castré, ça n'a aucun sens et ses motivations sont loin de justifier un tel acte », insistait l’association.

Tout cela est désormais loin derrière pour Ponpon, qui n’a plus rien à craindre. « Nous prenons soin de lui et apprenons à le connaître un peu plus chaque jour », assurait la SPA de Rodez, qui précisait que « son souffle cardiaque n'est plus d'actualité et pour l'instant nous n'avons été témoins d'aucune crise d'épilepsie ».

A lire aussi : Après avoir servi de cobaye pendant 5 ans, cet adorable Beagle trouve enfin sa famille pour la vie et découvre le bonheur d’avoir des jouets (vidéo)

L’objectif à présent est de « lui trouver une véritable famille aimante et un foyer douillet ».