Une Corgi prend son rôle de grande soeur hyperprotectrice très à coeur à l'égard de "son" Golden Retriever (vidéo)

Ruby est une grande sœur plutôt stricte, mais elle sait aussi se montrer juste et attentionnée envers Maui. Ces 2 chiens qui vivent dans le comté d’Orange, en Californie (Etats-Unis), sont inséparables et les liens qui les unissent enchantent de nombreux internautes sur TikTok.

Maui le Golden Retriever a vraiment de la chance ; il a une grande sœur sur laquelle il peut constamment compter lorsqu’il a besoin de soutien ou d’encouragements. Il s’agit de Ruby, une femelle Welsh Corgi Pembroke à qui le statut d’aînée de la fratrie semble seoir à merveille. Le revers de la médaille, c’est qu’elle répond aussi présent lorsque Maui doit être rappelé à l’ordre, jouant alors les trouble-fêtes en quelque sorte.

Même si Ruby est bien plus petite que Maui, c’est clairement elle qui est aux commandes au sein de cet adorable duo canin. Elle prend systématiquement la défense de son « petit frère » dès qu’elle pense qu’on le menace. La chienne intervient également si on le caresse sans sa permission. Apparemment, en effet, on a besoin du feu vert de la Corgi pour faire un câlin au Golden Retriever.



Quand Ruby et Maui jouent avec un autre chien, elle remet immédiatement ce dernier à sa place s’il se hasarde à bousculer son protégé. Et si c’est Maui qui se montre un peu trop turbulent à son goût, elle n’hésite pas à le lui faire savoir de manière ferme et sans ambigüité.



Ruby est aussi là pour couvrir Maui quand il fait une bêtise

Enfin, comme toute grande sœur qui se respecte, la brave Ruby couvre aussi Maui lorsque ce dernier commet une petite bêtise, clamant haut et fort son innocence même lorsque les preuves qui l’accablent sont irréfutables.

On peut voir tout cela dans une vidéo devenue virale sur TikTok et relayée par Parade Pets, totalisant 1,2 million de vues sur le réseau social depuis sa mise en ligne le 15 novembre. La voici :

