Des chiens pour réconforter les jeunes victimes de violences lors de leur audition par les gendarmes

Ils s’appellent Rémus et Everest, et sont tous 2 des chiens gendarmes. Leur mission ne consiste toutefois pas à poursuivre des criminels ou à rechercher des substances illicites. Leur rôle consiste à rassurer les enfants victimes avant leur audition par les enquêteurs.

Mettre des mots sur ce que l’on a vu et subi… Trouver le courage d’en parler... Voilà qui est bien difficile pour les victimes de violences, encore plus lorsque ce sont des enfants. C’est pour aider ces derniers à se détendre et à livrer leur témoignage dans la plus grande sérénité possible que la gendarmerie du Var propose désormais les services de 2 chiens, rapportait France Bleu.

Rémus, un Cavalier King Charles Spaniel et Everest, un Labrador Retriever, se tiennent à la disposition des jeunes victimes à leur arrivée à La Maison de Protection des Familles (La Valette-du-Var), où ils doivent être auditionnés par les gendarmes.



Ils sont là pour les accompagner et les réconforter durant toute la période d’attente précédant leur audition. Rémus ou Everest, selon le choix de l’enfant qui peut préciser s’il veut être en présence d’un petit ou d’un grand chien, l’accueille dès son entrée dans le siège de la MPF, puis reste auprès de lui dans le hall pour ensuite marcher à ses côtés pendant qu’il traverse le couloir le conduisant vers la salle d’audition.



Le canidé n’y entre pas, car il pourrait distraire la victime pendant qu’elle donne son témoignage aux militaires. Le but de ce dispositif est de faire en sorte que l’enfant soit moins en proie au stress avant d’être auditionné.

Des chiens choisis pour leur calme et leur habitude des enfants

« Ces chiens appartiennent à des gendarmes du groupement. Ils sont très calmes et ont l’habitude des enfants », indique à France Bleu l’adjudant-chef Isabelle Cano. A la tête de la MPF, c’est elle qui a eu l’idée de lancer ce projet.

Les jeunes victimes sont également libres de ne pas vouloir être accompagnés de chiens. La question leur est posée d’emblée.

La démarche est la première du genre en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des initiatives similaires ont récemment vu le jour en Corrèze et dans la Manche.