Le sauvetage émouvant d’un chien de 12 ans pour qui tous les espoirs semblaient avoir disparu (vidéo)

Ce chien senior nommé Snoots a suscité l’inquiétude des bénévoles. Son état de santé était très préoccupant, et personne n’imaginait toute la force que gardait en lui ce chien. Métamorphosé, Snoots va beaucoup mieux aujourd’hui.

Les chiens seniors sont nombreux dans les refuges et n’attirent pas toujours la sympathie des adoptants. Snoots, ce chien à l’apparence particulière et au passé très lourd, n’a jamais abandonné.

Un sauvetage in extremis

Il était difficile d’imaginer comment Snoots avait atteint l’âge de 12 ans tant son état de santé était fragile. Malgré les réserves, son évolution a été visible. À son arrivée au refuge Austin Pets Alive, situé au Texas (États-Unis), Snoots était émacié, et ne pesait que 2,2 kilogrammes. Sa mâchoire portait les traces d’une maladie dentaire grave. Le petit chien identifié en tant que Chihuahua a rejoint une clinique vétérinaire et a reçu tous les soins dont il avait besoin. Repas chaud, médicaments et repos, les besoins du canidé ont été écoutés, ce qui a visiblement changé la donne pour la suite.

« L’opportunité de recevoir de l’amour jusqu’à la fin »

C’est dans une logique de rendre sa dignité à Snoots, expliquait les bénévoles à Newsweek, que le refuge a agi de cette manière. Bon nombre de personnes, internautes notamment, ont été bouleversés d’apprendre qu’un chien de cet âge puisse terminer ses jours dans un refuge.

Pour le refuge, l’objectif fixé était clair. La direction exprimait : « Bien que nous ne sachions pas combien de temps il reste à Snoots, nous savons qu’il mérite l’opportunité de recevoir de l’amour jusqu’à la fin ».

Un foyer chaleureux, tout ce qu’il fallait pour Snoots

Les internautes ont été sensibilisés au cas du chien âgé sur Instagram, et cela a sans doute joué dans la suite de son histoire. En effet, quelques jours après la publication, Austin Pets Alive a trouvé un foyer d’accueil pour Snoots. Dans un environnement apaisant, le chien va pouvoir bénéficier de soins palliatifs et stabiliser sa santé au maximum.

Ce programme, expliquait l’association, est assez rare et a été permis grâce au soutien de la Grey Muzzle Organization. Grâce à une subvention importante, plusieurs chiens du même profil que Snoots ont été orientés vers des traitements et un programme de soins palliatifs.

Si au global le nombre d’animaux accueillis dans les refuges a baissé au début de l’année 2025, une attention est à porter aux animaux seniors dont les chances d’adoption restent nettement en-dessous de la moyenne.