3 jours avant de perdre la vie, un homme fait tout pour trouver une famille à son chien senior

Gravement malade, John s’est accroché à la vie jusqu’à ce que son chien adoré ait pu trouver la famille parfaite. Il a été aidé en cela par une association dédiée aux chiens seniors.

En 2016, John Weston avait adopté Pawpaw, un croisé Terrier aujourd’hui âgé de 16 ans, au refuge de Muttville Senior Dog Rescue à San Francisco. L’association recueille et place des chiens séniors.

Pawpaw et son maître s’adoraient. Ce dernier était en fauteuil roulant à cause de la maladie de Charcot dont il était atteint. Plus le temps passait, plus cette sclérose latérale amyotrophique gagnait du terrain et paralysait le brave homme. 3 ans après avoir accueilli le chien dans sa vie, alors qu’il sentait que son état de santé déclinait rapidement, il s’est lancé à la recherche d’une nouvelle famille pour son ami à 4 pattes.

John pouvait s’en aller tranquillement, son chien était entre de bonnes mains

Muttville Senior Dog Rescue et sa fondatrice et directrice Sherri Franklin, dont il est le voisin, l’ont aidé dans cette démarche. Après avoir lancé un appel à l’adoption, les candidatures ont été étudiées et c’est celle d’un couple de Los Angeles qui a été retenue. Bernie Knobbe et Tim Belavich étaient tout sauf des inconnus, puisqu’ils avaient déjà adopté 3 chiens séniors auprès de Muttville.

On était au printemps 2019 et Bernie Knobbe avait justement un déplacement professionnel à effectuer à San Francisco. Il en a profité pour rencontrer John Weston avant de finaliser l’adoption de Pawpaw. Knobbe raconte à Today que l’homme a posé la main sur son bras et lui a dit : « Vous êtes un bons gars. C’est bien ». Un moment émouvant pour toutes les personnes présentes ce jour-là. 3 jours plus tard, John Weston est décédé.

Sherri Franklin confie penser « qu’il a rencontré la bonne personne et il pouvait enfin lâcher prise. John a quitté ce monde en étant plus heureux. »