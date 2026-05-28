Attaquée par un puma sur sa terrasse, cette chienne échappe au pire de justesse grâce à l'intervention courageuse de son maître
Blessée lors de l’attaque d’un puma sur la terrasse de son domicile en Californie, une chienne Akita Inu a dû son salut à l’intervention immédiate de son maître. Transportée en urgence chez le vétérinaire, elle a pu être soignée à temps et entame désormais sa convalescence.
Sasha, femelle Akita Inu de 7 ans, a été sauvée in extremis par son maître alors qu'elle était prise pour cible par un puma. L'attaque a eu lieu sur la terrasse de la maison de son propriétaire, située à Glendora en Californie (Etats-Unis).
Alerté par les gémissements de sa chienne, Kevin Deal était aussitôt sorti pour se retrouver nez-à-nez avec le félin sauvage qui s'en prenait à elle. « Quand j’ai ouvert la porte brusquement, je l'ai regardé, et il m’a regardé à son tour comme s’il voyait à travers moi », raconte-t-il à CBS News.
« Ses yeux étaient immenses et limpides, et ses dents étaient complètement plantées dans le crâne de Sasha, poursuit-il. Je me suis dit que je devais faire quelque chose. »
L'homme a finalement réussi à repousser le puma, qui a quitté les lieux en laissant des traces de griffes partout sur la terrasse, mais aussi et surtout une Sasha mal en point. « Elle a été mordue. La morsure a frôlé sa veine jugulaire », précise son propriétaire.
« On espère qu’elle se rétablira complètement une fois que le gonflement diminuera »
Celui-ci l'a emmenée aux urgences vétérinaires. La chienne a été examinée et ses lésions traitées. « Nous allons être très prudents, assure Kevin Deal. On espère qu’elle se rétablira complètement une fois que le gonflement diminuera. »
Sa maison donne sur les contreforts de Glendora, non loin de la forêt nationale d’Angeles. D'après Cort Klopping, porte-parole du département californien de la pêche et de la faune sauvage, le nombre d'observations de pumas dans la région a été « supérieur à la moyenne » cette année en raison d'un « début de saison inhabituellement chaud ».
Le conseil Woopets : comment protéger son chien des animaux sauvages lorsqu’on vit près de leur habitat naturel ?
Comme le rappelle l'histoire de Sasha, vivre à proximité de forêts, de collines ou de zones semi-sauvages augmente naturellement le risque de rencontres entre animaux domestiques et faune sauvage. Les chiens, même de grande taille, peuvent être perçus comme des intrus ou des proies opportunistes par certains prédateurs, surtout au crépuscule ou durant la nuit.
Voici quelques conseils pour les protéger :
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- Ne jamais laisser un chien seul à l’extérieur sans surveillance, même dans un jardin clôturé, surtout en bordure de zone boisée ou naturelle.
- Sécuriser efficacement les clôtures : hauteur suffisante, absence de points d’appui, et idéalement un enfouissement pour limiter les passages par creusement.
- Eviter d’attirer la faune sauvage près du domicile : ne pas laisser de nourriture dehors, sécuriser les poubelles et rentrer les gamelles après usage.
- Adapter les horaires de sortie : privilégier la journée et rester particulièrement vigilant à l’aube et au crépuscule, périodes d’activité accrue des prédateurs.
- Garder le chien en laisse lors des promenades en zone naturelle pour limiter les risques de poursuite ou de confrontation imprévisible.
- Être attentif aux signes de présence animale (traces, bruits, comportements inhabituels du chien…) et éviter les zones à risque en cas de doute.
- Consulter rapidement un vétérinaire en cas de contact ou de blessure, même minime, car les morsures de faune sauvage comportent un risque infectieux élevé et nécessitent souvent une prise en charge en urgence.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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