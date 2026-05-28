Attaquée par un puma sur sa terrasse, cette chienne échappe au pire de justesse grâce à l'intervention courageuse de son maître

Blessée lors de l’attaque d’un puma sur la terrasse de son domicile en Californie, une chienne Akita Inu a dû son salut à l’intervention immédiate de son maître. Transportée en urgence chez le vétérinaire, elle a pu être soignée à temps et entame désormais sa convalescence.

Sasha, femelle Akita Inu de 7 ans, a été sauvée in extremis par son maître alors qu'elle était prise pour cible par un puma. L'attaque a eu lieu sur la terrasse de la maison de son propriétaire, située à Glendora en Californie (Etats-Unis).

Alerté par les gémissements de sa chienne, Kevin Deal était aussitôt sorti pour se retrouver nez-à-nez avec le félin sauvage qui s'en prenait à elle. « Quand j’ai ouvert la porte brusquement, je l'ai regardé, et il m’a regardé à son tour comme s’il voyait à travers moi », raconte-t-il à CBS News .

« Ses yeux étaient immenses et limpides, et ses dents étaient complètement plantées dans le crâne de Sasha, poursuit-il. Je me suis dit que je devais faire quelque chose. »

L'homme a finalement réussi à repousser le puma, qui a quitté les lieux en laissant des traces de griffes partout sur la terrasse, mais aussi et surtout une Sasha mal en point. « Elle a été mordue. La morsure a frôlé sa veine jugulaire », précise son propriétaire.

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« On espère qu’elle se rétablira complètement une fois que le gonflement diminuera »

Celui-ci l'a emmenée aux urgences vétérinaires. La chienne a été examinée et ses lésions traitées. « Nous allons être très prudents, assure Kevin Deal. On espère qu’elle se rétablira complètement une fois que le gonflement diminuera. »



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Sa maison donne sur les contreforts de Glendora, non loin de la forêt nationale d’Angeles. D'après Cort Klopping, porte-parole du département californien de la pêche et de la faune sauvage, le nombre d'observations de pumas dans la région a été « supérieur à la moyenne » cette année en raison d'un « début de saison inhabituellement chaud ».



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Le conseil Woopets : comment protéger son chien des animaux sauvages lorsqu’on vit près de leur habitat naturel ?

Comme le rappelle l'histoire de Sasha, vivre à proximité de forêts, de collines ou de zones semi-sauvages augmente naturellement le risque de rencontres entre animaux domestiques et faune sauvage. Les chiens, même de grande taille, peuvent être perçus comme des intrus ou des proies opportunistes par certains prédateurs, surtout au crépuscule ou durant la nuit.

Voici quelques conseils pour les protéger :

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