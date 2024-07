En quête de nourriture, ce chat errant s'invite sur la terrasse d'une femme qui lui offre une chance de connaître le bonheur

Un chat errant a fait une rencontre qui a changé sa vie. Dans un triste état et affamé, le félin s’est aventuré sur la terrasse d’une amoureuse des animaux, où il a découvert de la nourriture. La bonne samaritaine, originaire de Montréal, n’a pas hésité un seul instant avant de lui tendre la main.

Chloe a l’habitude d’aider les boules de poils en détresse dans son quartier. Un soir, elle a aperçu un pauvre félin sur sa terrasse et lui a laissé de la nourriture. Depuis, le va-nu-pattes a pris l’habitude de revenir afin de contenter son estomac, rapporte Love Meow.

Toutefois, l’animal se méfiait des humains et restait sur ses gardes lorsqu’il mangeait à sa faim. Pour l’observer de plus près, sa bienfaitrice a installé une caméra. Son visiteur paraissait jeune, arborait une fourrure emmêlée et semblait avoir passé la majeure partie de sa vie dans la rue.

Déterminée à lui offrir une chance de s’épanouir et de connaître le bonheur, Chloe a posé une cage à l’extérieur pour l’attraper. Son petit protégé y est entré peu de temps après.

© Chatons Orphelins Montréal

« Tout ce qu’il voulait, c’était de l’attention et des câlins »

Par la suite, Chloe a demandé de l’aide à l’association Chatons Orphelins Montréal, qui a accepté de prendre en charge le chat baptisé Ulysse. Bien qu’il fût effrayé par les soigneurs, le félin n’a jamais montré de signe d’agressivité.

Visiblement, la vie d’errance a été dure pour cette boule de poils, qui portait des cicatrices et était couverte de nœuds. Après une visite chez le vétérinaire et une bonne séance de toilettage, Ulysse est devenu « un nouveau chat » !

© Chatons Orphelins Montréal

Placé en famille d’accueil, il a fini par sortir de sa coquille et a commencé à quémander de l’affection.

« Il est devenu un vrai pot de colle. Tout ce qu’il voulait, c’était de l’attention et des câlins », confient ses sauveurs.

© Chatons Orphelins Montréal

Ulysse mène désormais la belle vie

La peur qu’on pouvait lire dans ses yeux a été remplacée par l’amour. Dès qu’il voit sa mère d’accueil, Ulysse se lève et se frotte contre sa main bienveillante en ronronnant.

« Il émet des ronronnements dès que nous entrons dans la pièce, explique son ange gardien, il est si gentil et réclame juste un petit espace sur le canapé pour se blottir et être près de nous. »

© Chatons Orphelins Montréal

Au fil du temps, ses poils ont repoussé et Ulysse s’est métamorphosé en un chat magnifique. Il s’est parfaitement habitué à la vie en intérieur, et est même devenu plus joueur.

De même, « il aime nous parler avec ses petits miaulements. C’est très mignon, ajoute sa mère d’accueil, nos cœurs fondent quand il court vers nous en ronronnant. »

© Chatons Orphelins Montréal

Aujourd’hui, Ulysse est très reconnaissant d’avoir une vie confortable et de vivre dans une maison chaleureuse, où il se sent en sécurité et aimé !