La promenade d'un chien prend une tournure imprévue après sa chute depuis une digue et l'intervention des secours par une mer agitée (vidéo)

Mer agitée, emplacement difficile d’accès, situation urgente car une précieuse vie était en jeu… C’est une opération de sauvetage particulièrement complexe et délicate qu’une équipe de secouristes volontaires a dû effectuer lundi matin alors qu’un chien venait de tomber d’une digue côtière.

La RNLI (Royal National Lifeboat Institution) est une organisation britannique dont la mission consiste à porter secours à des personnes en détresse en mer. Elle a rapporté hier, sur son site, le sauvetage par l’une de ses unités d’un chien prisonnier des rochers après sa chute survenue lors de ce qui ne devait être qu’une simple promenade sur le littoral écossais.

Les faits ont donc eu lieu le lundi 11 mars. Vers 9 heures, les propriétaires désespérés du canidé de type Spaniel ont appelé à l’aide les garde-côtes de North Berwick. Ces derniers ont contacté, à leur tour, l’équipe RNLI de Kinghorn qui a aussitôt envoyé un zodiac sur les lieux.

Le chien était tombé depuis la digue à proximité de l’ancienne centrale électrique de Cockenzie, au bord de la mer du Nord. Le quadrupède était bloqué sur les rochers ; il ne pouvait plus remonter, car la digue était trop haute ni descendre vers les vagues qui venaient s’écraser sur la paroi rocheuse.



Kinghorn RNLI Lifeboat / Facebook

Arrivée à 9h30, l’unité de sauvetage a dû stopper le bateau à plusieurs mètres de la côte en raison des conditions météorologiques et maritimes. C’est ce qu’explique l’un des intervenants, le sauveteur volontaire Neil Chalmers : « Nous sommes arrivés et avons trouvé le chien apparemment indemne et se déplaçant autour de la barrière rocheuse au pied de la digue de 3 mètres de haut. Un membre de l'équipage a nagé jusqu'au rivage car la mer était trop agitée pour amener le bateau en toute sécurité près des rochers. »



Kinghorn RNLI Lifeboat / Facebook

Les propriétaires ont fait ce qu’il fallait en appelant les secours

Le secouriste en question devait ensuite gagner la confiance de l’animal, qui était terrifié. « Au bout de 25 minutes, nous avons réussi à tenir le chien en laisse et à le placer dans le sac de sauvetage », poursuit Neil Chalmers. Le Spaniel a ensuite pu être hissé en toute sécurité par les autres sauveteurs.



Kinghorn RNLI Lifeboat / Facebook

Trempé, épuisé, mais sain et sauf, le chien a retrouvé ses maîtres, soulagés et reconnaissants. Ces derniers « ont fait exactement ce qu’il fallait en appelant les secours plutôt que de tenter de le sauver eux-mêmes », indique Neil Chalmers.

L’intervention a été filmée par la caméra embarquée par le secouriste ayant récupéré le chien. Voici la vidéo postée sur la page Facebook de la RNLI de Kinghorn :